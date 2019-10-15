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Rusya'da muhaliflere polis baskını

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 10:38 | Son Güncelleme

Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Fonu'nun ofislerinde ve destekçilerinin evlerinde arama yapıldı

Rus muhalif aktivist ve Yolsuzlukla Mücadele Fonu kurucusu Aleksey Navalnıy, ülke genelindeki ofislerinde ve destekçilerinin evlerinde polisin arama yaptığını duyurdu.

Navalnıy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya genelinde fonun ofislerine, çalışanlarının ve destekçilerinin evlerine polis baskını yapıldığını bildirdi.

Yolsuzlukla Mücadele Fonu avukatı Lubov Sobol da aramaların, Rusya'nın 14 kentinde yapıldığını ve geçen ay gerçekleşen yerel seçimlerle ilgili olduğunu öne sürdü.

41 şehirde fon çalışanlarının evleri ve ofislerinin bulunduğu 200'ün üzerinde adreste, geçen ay, güvenlik güçleri tarafından kara para aklama suçlamasıyla aramalar yapılmıştı.

Rusya Adalet Bakanlığı da Yolsuzlukla Mücadele Fonunu ülke dışından finanse edildiği gerekçesiyle "Yabancı ajan" listesine dahil etmişti.

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arama muhalif Navalnıy Rusya

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