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Rusya’da özel uçak radardan çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2019 12:23 | Son Güncelleme

Rusya’da radardan çıkan özel bir uçak kaybolurken uçak 24 saati aşkın bir süredir hala aranıyor.Rusya’nın Perm bölgesinde Chastinskiy kentinden havalanan ve Perm Uluslararası Havaalanı’na dönmesi beklenen Cessna tipi özel uçak dün yerel saatle 09.30’da radardan çıktı.

Rusya’da radardan çıkan özel bir uçak kaybolurken uçak 24 saati aşkın bir süredir hala aranıyor.
Rusya’nın Perm bölgesinde Chastinskiy kentinden havalanan ve Perm Uluslararası Havaalanı’na dönmesi beklenen Cessna tipi özel uçak dün yerel saatle 09.30’da radardan çıktı. Uçaktan sinyallerin kesilmesinin ardından Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Uçakta sadece 1 pilotun bulunduğu öğrenilirken arama çalışmaları yine Perm bölgesinin kırsal kesimlerinde yoğunlaştı. Aramaların havaalanının 100 kilometre güneyinde sürdüğü öğrenilirken tüm gün yapılan araştırmalardan sonuç alınamayınca gece saatlerinde aramalar durduruldu. Arama çalışmalarına Mi-8 helikopter ve 33 personelin katıldığı açıklandı. Gece ara verilen arama çalışmaları yine Perm bölgesinin güneyindeki Chastinskiy kenti çevresinde tekrar başladı.
Aramalar devam ederken yaşanan olayla ilgili resmi soruşturma başlatıldı.

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