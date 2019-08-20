Rusya’dan ABD’nin füze testine tepki: “Provokasyonlara gelmeyeceğiz”

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD’nin orta ölçekli seyir füzesi test etmesine ilişkin “Provokasyonlara gelmeyeceğiz” dedi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, menzili 500 kilometreden fazla orta ölçekli bir seyir füzesinin test edildiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ABD’nin füze denemesinin “üzücü” olduğunu ifade etti.

"ABD, askeri tansiyonu arttırma konusunda bir yol çizdi. Provokasyonlara gelmeyeceğiz” şeklinde konuşan Ryabkov, seyir füzesi testinin Washington’un uzun zamandır bu sistemleri geliştirdiğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Rusya’nın ABD yapmadığı sürece yeni füzeler konuşlandırmayı planlamadığını söylen Ryabkov, Moskova’nın masraflı bir silahlanma yarışına sürüklenmeyeceğinin de altını çizdi.

ABD, 1987 yılında Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan (INF), Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle 2 Ağustos’ta resmen çekilmişti. INF anlaşması kapsamında tarafların menzili 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında değişen karada konuşlu, orta menzilli tüm nükleer ve konvansiyonel balistik füzeler geliştirilmesi yasaklanmıştı.

