BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin, ülkesinin Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarını ihlal ettiği ve yaptırımları denetleyen bağımsız uzmanların hazırladığı raporda değişiklik yapılması için heyete baskı yaptığı suçlamalarını reddederek, ''Raporu hazırlayan uzmanlar, Washington vizyonunun esiri.'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi, Kuzey Kore'ye yönelik BM yaptırımlarının ihlal edildiği gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine toplandı.

Rus temsilcisi Nebenzia, Konseyde yaptığı konuşmada, ABD'li mevkidaşı Nikki Haley'nin, Rusya'nın Kuzey Kore yaptırımlarını ihlal ettiği suçlamarını reddeti.

Rusya'nın Kuzey Kore yaptırımlarını denetleyen bağımsız uzmanların hazırladığı raporda değişiklik yapılması için heyete baskı yaptığı iddialarını da yalanlayan ve ABD'den rapor ile ilgili daha fazla bilgi talep etmelerine rağmen taleplerine cevap alamadıklarını belirten Nebenzia, ''Kim uluslararası toplumu kandırmaya ve hile yapmaya çalışıyor? Raporu hazırlayan uzmanlar, Washington vizyonunun esiri.'' diye konuştu.