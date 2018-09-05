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Rusya'dan İngiltere Başbakanı May'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 22:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Skripal olayının faillerinin Rus istihbarat elemanları olduğu yönündeki suçlamalarını reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere Başbakanı Theresa May'in çifte ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia’yı Rus istihbarat elemanlarının zehirlediği iddiasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, May'in Skripal olayı ve Amesbury'de iki İngiliz vatandaşının zehirlenmesi ile ilgili parlamentoda yaptığı konuşmanın kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtti.

Açıklamada, "Bu konuşma, Rusya ve iki vatandaşımız adres gösterilerek kesin olmayan bir dizi suçlamalar içeriyor. Şiddetle bu kinayeli sözleri reddediyoruz." denildi.

Ne Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ne de İngiltere'deki laboratuvarların Salisbury ve Amesbury'deki zehirlerin kaynağını belirlemediği kaydedilen açıklamada, Rus karşıtlığının Skripal olayı etrafında şişirilmesi girişimlerine karşı durmaya devam edileceği ifade edildi.

İngiliz dış istihbarat servisi MI6 için çalıştığı ortaya çıktığında ülkesinde mahkum edilen ve daha sonra casus takasıyla İngiltere'ye gelen Rus ajan Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de Sovyetler Birliği’nde geliştirilen Noviçok adlı bir kimyasal ile zehirlenmişti.

Temmuz ayında da İngiltere’nin Amesbury kentinde Dawn Sturgess ve Charlie Rowley adlı İngiliz vatandaşlarının aynı madde ile zehirlendiği belirtilmişti.

İngiliz polisinin Skripal olayının faili olarak 2 Rus vatandaşının fotoğraflarını ve isimlerini açıklamasının ardından İngiltere Başbakanı Theresa May, "Hükümetimiz, polisin tespit ettiği 2 kişinin Rusya askeri istihbarat servisi GRU için çalıştığı sonucuna ulaştı." demişti.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Başbakanı Theresa May Rusya Dışişleri Bakanlığı Skripal

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