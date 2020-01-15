HABER
  4. Rusya’nın yeni başbakan adayı belli oldu

Rusya’nın yeni başbakan adayı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 21:54 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu Kremlin Basın Ofisi, Başbakan Medvedev’in istifasının ardından göreve Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’in aday gösterildiğini açıkladı.Rusya Federasyonu Kremlin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hükümetin istifa etmesi sonucu boşalan başbakanlık koltuğuna Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’in aday olarak gösterildiği açıklandı.

Rusya’nın yeni başbakan adayı belli oldu

Rusya Federasyonu Kremlin Basın Ofisi, Başbakan Medvedev’in istifasının ardından göreve Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’in aday gösterildiğini açıkladı.
Rusya Federasyonu Kremlin Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, hükümetin istifa etmesi sonucu boşalan başbakanlık koltuğuna Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’in aday olarak gösterildiği açıklandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in söz konusu önerisinin, Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya onay için sunulduğu belirtildi.
Putin yaptığı açıklamada Dimitri Medvedev yönetimindeki hükümetin tamamının istifa ettiğini de duyurmuştu. 53 yaşındaki Mihail Mişustin, 6 Nisan 2010 tarihinden itibaren Federal Vergi Servisi Başkanlığı görevini yürütüyordu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
TBMM'de 'Vikipedi' tartışması!TBMM'de 'Vikipedi' tartışması!
Ukrayna, 19 Ocak’a kadar cenazelerin teslim edileceğini duyurduUkrayna, 19 Ocak’a kadar cenazelerin teslim edileceğini duyurdu

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

Rusya'da hükümet istifasını sundu!

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

İstanbul'da HDP İl Başkanlığı binası önünde hareketli dakikalar

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Güzellik salonu açtı! Son hali olay oldu

Messi'nin belalısı durmuyor! Kasığına öyle bir şey yaptırdı ki...

Messi'nin belalısı durmuyor! Kasığına öyle bir şey yaptırdı ki...

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kanal İstanbul mektubu

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediyeler hakkında açıklama

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan belediyeler hakkında açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
TBMM Genel Kurulu'nda, 'Vikipedi' tartışması

TBMM'de 'Vikipedi' tartışması!

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 3 parti baraj altında kalıyor

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü!

Zelenskiy ve Merkel arasında İran görüşmesi!

CHP'li Başkan “Hakkımı helal etmiyorum” diyerek istifa etti

"Hakkımı helal etmiyorum" diyerek istifa etti

Son dakika! Bakan Pakdemirli'den burs müjdesi

"Şimdiden hayırlı olsun" deyip burs müjdesini verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.