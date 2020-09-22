Ruth Bader Ginsburg: Trump, tepkilere karşın ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı adayını Cumartesi günü açıklayacak

En önemli hukuki konularda, kararları kritik önem taşıyan ABD Yüksek Mahkemesi'nin 9 yargıcı arasındaki ideolojik denge çok önemli.

Trump 87 yaşında yaşamını yitiren, yılmaz bir hak ve özgürlük savunucusu olan liberal yargıç Ruts Bader Ginsburg'un yerine muhafazakar bir yargıç atamayı hedefliyor.

ABD'de seçimlere kadar Yüksek Mahkeme konusunda gergin bir mücadele yaşanması bekleniyor.

Demokratlar ise Trump'ın seçime bu kadar kısa süre kala Yüksek Mahkeme'ye yeni yargıç atamaya çalışmasına, "Görevini kötüye kullanıyor" diyerek karşı çıkıyor.

100 üyeli ABD Senatosu'nda, Trump'ın bir kez daha başkan adayı olduğu Cumhuriyetçi Parti'nin 53 üyesi var.

ABD Başkanı Donald Trump, tepkilere karşın Yüksek Mahkeme Yargıcı adayını Cumartesi günü açıklayacağını söyledi. Trump, geçen hafta ölen Yargıç Ruth Bader Ginsburg'un yerine görev yapacak kişiyle ilgili olarak Senato'da yapılacak oylamanın 3 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi yapılmasını istiyor.

Demokratlar McConnell'ı "iki yüzlülük ve çifte standartlı olmakla" suçluyor.

Senato'da çoğunlukta olan Cumhuriyetçilerin sözcüsü Mitch McConnell de oylamanın 3 Kasım'dan önce yapılacağını söyledi.

Trump'ın açıkladığı aday önce Adalet Komisyonu tarafından incelenecek daha sonra sonra Senato'da oylama yapılacak.

ABD Başkanı Trump daha önce Beyaz Saray'da muhtemel adaylardan Yargıç Amy Coney Barret ile bir araya geldi. Temyiz mahkemesi yargıçlarından Barret, kürtaj karşıtı muhafazakarlar tarafından destekleniyor.

Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden da Trump'ın seçime bu kadar az bir süre kala atamayı yapma hamlesini "yetkilerini kötüye kullanma" diye nitelendirerek eleştirdi.

Bu iki senatörün desteğiyle Cumhuriyetçilerin oylamadaki desteği 50'ye ulaşmış görünüyor ve gereken tek oyluk çoğunluk Başkan Yardımcısı Mike Pence'in gerekirse oy kullanma hakkına sahip olmasıyla sağlanabilir.

Başkan Trump'ın Yüksek Mahkeme'ye yargıç atamasını seçimden önce geçirme ihtimali, dün tutumları belli olmayan iki Cumhuriyetçi senatör Cory Gardner ve Charles Grassley'in de atamaya destek vereceğini açıklaması üzerine artmış görünüyor.

Bu yeni kural sayesinde Cumhuriyetçiler daha önce yine Trump tarafından aday gösterilen Neil Gorsuch'u onaylamışlardı.

Fakat 2017 yılında McConnell, kuralları değiştiren bir oylama yaptırdı ve artık 100 sandalyelik Senato'dan onay alabilmek için yüksek yargıç adaylarının 51 oy alması yeterli olacak.

Cumhuriyetçi senatörlerden Mitt Romney kararsız. Susan Collins ve Lisa Murkowski ise süreç başlasa bile oylamanın seçimden sonra yapılmasından yana.

Cumhuriyetçiler 3 Kasım'da Senato'da çoğunluğu kaybetse bile yeni Kongre 3 Ocak 2021 tarihine kadar toplanmayacak ve bu da eski Senato'ya seçimden sonra Trump'un adayını onaylamak için yeterli zaman verecek.

Ama eğer 20 Ocak 2021 tarihine kadar yani yeni yönetimin yemin törenine kadar onaylanamazsa, seçilen başkanın yeni bir aday önermesi gerekiyor.

Yüksek Mahkeme yargıçlarının onaylanması en az ne kadar sürer?

Aday gösterilmesinden onaylanmasına kadar normal olarak bir ay civarında bir süreç gerektiriyor fakat süreleri belirleyen bir kural yok.

1975'den günümüze bütün atamalara bakıldığında yargıç atamanın ortalama 70 gün sürdüğü görülüyor.

Bu kez seçime sadece bir ayı biraz aşkın bir süre var.

Atamanın Senato'dan bu hızda geçirildiği son örnek 1993'te yargıç Ginsburg'un atandığı süreç olmuş, 42 günde tamamlanmıştı.

Bir yargıç farkı neleri değiştirebilir?

ABD'nin en yüksek yargı mercii olan Yüksek Mahkeme tartışmalı yasalar, merkezi hükümet ile eyaletler arasındaki yetki anlaşmazlıkları ve idamların onaylanması konularında son sözü söylüyor.