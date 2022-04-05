Rüyada horoz görmek ne anlama gelir? Rüyada horoz ötmesi, kovalaması ne demek?

Rüyada gördükleri nesneleri, kişileri, bulundukları yerleri, hayatlarındaki olası gelişmelerle ilişkilendirir, geleceğe dair bir umut ararlar. Bunu yaparken de yüzyıllardır söylenegelen ve artık kalıplaşarak zihinlere yerleşen sembolik ifadeleri kullanırlar: at murattır; nar bereket; dağ kısmet...

Rüyada Horoz Görmek

Horoz, çok eski çağlardan beri hem hayatın içinde hem de sanatta ve felsefede kendisine mistik anlamlar yüklenen simgelerden biri. Dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan herhangi bir insan, horoz hakkında az-çok bilgi sahibidir. Hayatında ilk defa horoz gören bir kişi bile horozun erkek olduğu, güneşin doğuşuyla birlikte ötmeye başladığı, güçlü sesiyle herkesi uyandırdığı gibi basit şeyleri bilir. Böylece horoz ile güneş, aydınlık, sabah, uyanmak, ayağa kalkmak gibi kavramlar arasında kolayca ilişki kurabilir. Pek çok kültürde, duaları kabul olan, dilekleri gerçekleşen insanlar inandıkları yaratıcıya olan şükranlarını, horoz kurban ederek ifade ederler.

Rüyalarda görülen horoz:

Gücü elinde bulunduran otoriteyi (erkek, baba ya da devlet gibi) temsil eder.

Gerçekten de horoz, en yaygın rüya tabirleri içinde bu kavramlarla açıklanır ve rüyasında horoz gören kişinin özelliklerine ve rüyasındaki bazı detaylara göre özelleştirilir.

Rüyalardaki horoz en basit anlayışla güneşin doğuşuyla olan ilişkisine dayandırılarak adanmışlık, farkına varmak, gerçeğe ulaşmak, akıllanmak, feraha çıkmak, huzura kavuşmak, bilgi ya da güç sahibi olmak, yükselmek gibi kavramlar çevresinde anlamlandırılır.

Rüyada Canlı Horoz Görmek

Canlı horoz:

Rüyayı gören kişinin doğal olarak ve halihazırda sahip olduğu imkanları ifade eder.

Güzelliği, zekası, çalışkanlığı, mal varlığı gibi an itibarıyla sahip olduğu değerleri, rüyada dikkat çeken birtakım ayrıntılar da ele alınarak, faydalı şekilde kullanıp kullanamayacağına dair haberler verdiğine inanılır.

Rüyayı gören kişinin azimli ve gayretli çalışmalarının sonucu olarak sıkıntılarından kurtulacağı, feraha kavuşacağı söylenir.

Canlı horoz ayrıca erkek çocuk anlamında da değerlendirilir ve aileye katılacak bir bebeğin müjdecisi kabul edilir. Gücü ve otoriteyi de temsil eden horoz, bilgi ve beceri sahibi olan rüya sahibinin yüksek makamdaki kişiler arasına katılacağı, onlardan destek alacağı, yardım göreceği şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Ölmüş Horoz Görmek

Rüyada görülen horozun ölmüş olması:

Rüyayı gören kişi sahip olduğu imkanları değerlendiremezse, bunlar sayesinde elde edebileceği fırsatları kaçıracağı yönünde bir uyarı olarak yorumlanabilir.

Bir diğer yorum ise, rüya sahibinin hayatında yer alan baskın güce sahip olan kişi ya da kurumla ilişkilerinin bozulacağı şeklindedir. Bu güç rüya sahibinin babası, erkek kardeşi, patronu ya da eşi olabilir.

Rüyada Yavru Horoz Görmek

Yavru horoz:

Çoklukla erkek evlat sembolü olarak ele alınır. Rüyayı gören kişinin erkek çocuğu yoksa olacağının müjdesi kabul edilebilir.

Eğer rüya sahibinin erkek çocuğu varsa uslanacağı, hastaysa iyileşeceği, işlerinde ya da derslerinde başarılı olacağı söylenebilir.

Rüyada Beyaz Horoz Görmek

Beyaz renk saflığın, masumiyetin, yeni başlangıçların simgesi olarak kabul edilir.

Beyaz horoz da:

Rüyayı gören kişinin hatasından döneceğinin ya da dönmesi gerektiğinin bir işareti sayılır.

Rüya sahibine, arzu ettiği hedefe ulaşmak için izlediği yol ve yöntemleri yeniden gözden geçirmesi, gerekirse yeni yol ve yöntemler geliştirmesi tavsiyesi edilir.

Bazı rüya yorumcuları da:

Rüyayı gören kişi erkekse beyaz horozu, desteğini her türlü şartta devam ettiren, iyi özelliklere sahip, anlayışlı bir eş olarak ele alır.

Rüya sahibi eşinin desteği sayesinde sıkıntılarından kurtulacak, hayatı düzene girecek, toplumda saygınlığı artacak şeklinde yorumlanır.

Rüyada Yeşil Horoz Görmek

Yeşil renk, bulunduğu her rüyaya dinsel bir anlam katar.

Rüyada yeşil horoz görmek:

Rüya sahibinin yaşadıkları ya da gelecekte yaşayacaklarının Allah katındaki tezahürü ile ilgili olduğu düşünülür. Yeşil horoz da bu bağlamda ele alındığında, rüya sahibinin Allah'ı memnun edecek hayırlı işler yapacağı şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Kırmızı Horoz Görmek

Rüyada kırımızı horoz görmek:

Kötü niyet olarak değerlendirilir.

Kırmızı horoz gören kişinin, kendisine menfaat sağlamak üzere başka birinden ya da kendisi dışında gelişen bir olaydan, pek de ahlaki olmayan bir biçimde yararlanmaya çalışacağı söylenir.

Rüyada Evde Horoz Görmek

Bu rüya:

Eve dirlik, düzen, huzur, bereket geleceği ya da süreceği şeklinde yorumlanabilir. Bir diğer yandan, evde yaşayanlardan birine ait evlilik müjdesi olarak da tabir edilebilir.

Rüyada Kümeste Horoz Görmek

Bu rüya:

Düzenli, mutlu ve huzurlu bir aile hayatına işaret eder.

Rüyalarda yuva olarak değerlendirilen kümes aynı zamanda ailenin bir ev sahibi olacağının da habercisi sayılabilir.

Rüyada Horoz Yakalamak

Rüyasında horoz yakalayan kişinin:

Şansının döneceği, bir fırsat ele geçireceği ya da önemli bir bilgiye ulaşacağı söylenir.

Rüyada Horoz Çalmak

Bu rüya:

Rüya sahibinin gücü eline geçirmek için hiçbir şeyden çekinmeyeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyayı gören kişinin zor kullanarak ya da hile ile elde edeceği bir başarı ya da varlık olarak da değerlendirebiliriz.

Rüyada Horoz Kesmek

Adak inancı sadece tek tanrılı dinlerde değil, çok tanrılı kadim uygarlıklarda da var olan ilahi bir uygulamadır. Horoz da bu inanışın içinde, insanın tanrıya olan minnet borcunu ödeme aracı olarak sık sık karşımıza çıkar.

Rüyasında horoz kestiğini gören kişinin:

Kendisine yardım etmiş olan kişilere teşekkür etmesi gerekirken etmediği, onları ihmal ettiği söylenebilir.

Rüyada Horoz Sesi Duymak

Rüyada uzaklardan gelen bir horoz sesi duymak:

Genel olarak, ev halkı dışında kalan akrabalardan ya da tanıdıklardan iyi bir haber alınacağına işaret eder. Sesin ne kadar derinden geldiğine göre de haberin yakın çevreden mi yoksa daha uzak tanıdıklardan mı geleceği yorumlanır.

Genel itibarıyla horoz sesi, müjdeli haber olarak yorumlanır.

Rüyada Horoz Ötmesi

Öten horoz görmek:

Çoğu zaman iyi haberler alınacağı şeklinde yorumlanır ve bu iyi haber de çoğunlukla bir evlilik haberidir.

Bir sınavdan iyi sonuç almak, iş başvurusunun kabul edilmesi, bir çekilişte ikramiye kazanmak, hasta bir yakınının iyileştiğini duymak ya da aileye yeni bir bebek geleceği haberi, rüyalarda öten bir horozla sembolize edilir. Özellikle horozun sabah saatlerinde ötüyor olması, alınacak haberin tam zamanında geleceği ve hayra geçeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Zamansız Öten Horoz Görmek

Hayatta insanın başına gelen bütün olayların içeriği kadar zamanlaması da önemlidir. Gereğinden erken ya da geç meydana gelen gelişmeler başarılı sonuçlar doğurmaz, beklenen etkiyi yaratmaz. Güneşin doğuşunu haber verdiği kabul edilen horoz sabah saatleri dışında öttüğünde, zamansız ötüyor kabul edilir ve tuhaf karşılanır.

Rüyalarda da zamansız öten horoz:

Beklenmedik gelişmelere işaret eder.

Anadolu'da, rüyada ya da gerçek hayatta horoz vakitsiz öterse, evin büyüğünün öleceğine inanılır.

Rüyada Horoz Saldırısına Uğramak

Rüyayı gören kişinin:

Kendisini baskı altında hissettiği söylenebilir.

Saldırının şiddetine, horoz sayısına ve rüya sırasındaki düşüncelerine göre farklı biçimlerde yorumlanır.

Rüyada Horozun Gagaladığını Görmek

Rüyasında bir horoz tarafından gagalandığını gören kişinin:

Hayatında baskı kurmaya çalışan -ya da kuran- bir kişi olduğu söylenir. Bu baskı mutlaka kötü anlamda ele alınmaz.

Rüya sahibine moral destek veren, onu motive eden, daha çok çalışmaya sevk eden, yapıcı bir güç de olabilir.

Rüyada Bir Sürü Horoz Görmek

Aynı yerde birden fazla horozun bulunması:

Alışıldık bir şey değildir.

Rüya sahibinin bulunduğu ortamlardan birindeki çok başlılığa ve buna bağlı olarak ortaya çıkan güç kavgalarına işaret eder.

Bir yönüyle de otoriteye baş kaldırmayı, düzeni bozmayı ya da yeni bir düzen kurma çabalarını simgeler.

Rüyada Eve Horoz Girmesi

Bu rüya:

Çok kısa bir süre içinde, uzaklardan gelecek ve büyük yankı yaratacak, müjdeli bir haber olarak yorumlanır.

Rüyada Horoz Kovalaması

Bu rüya:

Rüya sahibinin bilgiye, aydınlığa, güce sahip olmak için çabalamaktan vazgeçmediğini ya da geçmemesi gerektiğini bildiren bir rüya olarak yorumlanır.

Rüyada Horozun Öldüğünü Görmek

Rüyasında horozun ölümüne tanıklık ettiğini gören kişinin:

Sahip olduğu fırsatları iyi değerlendiremediği söylenir. İstediğini elde etmek için gereken her şeye sahip olduğu halde, muhtemelen zamanında eyleme geçmediği için fırsatı kaçırmıştır.

Bir diğer yandan bu rüya bir haberci kabul edilerek, rüya sahibine elini çabuk tutması ve fırsatı değerlendirmesi yönünde bir işarettir.

Rüyada Horoz Dövüşü Görmek

Rüyada birbirleriyle dövüşen horozlar görmek:

Bir karmaşaya işaret eder. Bu karmaşa rüya sahibinin hayatındaki insanlar arasındaki anlaşmazlıklar, kavgalar ve küslükler olabileceği gibi, kendi kafasındaki fikirlerin çatışması da olabilir.

Rüyada Horoz Sevdiğini Görmek

Rüyasında bir horozu sevdiğini gören kişinin:

Heyecanla bir haber bekliyor olduğu söylenebilir.

Rüyasında horoz seven kişi, hayatında önemli bir yere sahip olan kişiden kabul görmek, onaylanmak, şefkat, anlayış ya da bağışlanma istiyor olabilir.

Rüyada Horoz Öpmek

Rüyayı gören kişinin: