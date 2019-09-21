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Rüyalarında gördükleri yeri kazan 'define avcıları' yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 06:59 | Son Güncelleme

Polatlı'da rüyalarında define olduğunu gördükleri yerde kaçak kazı yapan 5 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı

Rüyalarında define olduğunu gördükleri yerde kaçak kazı yapan 5 şüpheli polis tarafından suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polatlı'da ilgili makamlardan izin alınmadan kaçak olarak kazı yapıldığı bilgisini edindi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, define arayıp kaçak kazı yapan şüphelilerin yakalanması için Polatlı'nın Alagöz köyünde operasyon başlattı.

- Köy muhtarı ve oğlu rüyalarında gördükleri yeri kazmış

Ekipler, şüphelileri metrelerce derinlikte kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan köyün muhtarı C.T. ve oğlu O.T, Y.Ş, Ö.Ö. ile B.E. hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından yasal işlem başlatıldı.

Köy muhtarı ve oğlunun polise verdikleri ifadelerinde kazdıkları yeri rüyalarında gördüklerini söylediği öğrenildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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Ankara define kaçak kazı operasyon Polatlı

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