İZMİR (AA) - Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "S-400 alınması çok doğru bir karar. Bu, bir manavdan domates gibi seçilen silahlar değil. Türkiye'nin düşman tehdidini doğru saptamasının sonucu." dedi.

Partisinin Dikili ilçesi Bademli Tatil Köyü'nde bu yıl 25'ncisi düzenlenen "Öncü Gençlik Geleneksel Yaz Akademisi"nde gençlerle bir araya gelen Perinçek, "Türkiye'nin Çıkış Yolu ve Milli Hükümetin İnşası" konulu konferans verdi.

Konferansın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Perinçek, S-400 alınması kararının Amerika'ya teslim olmayan Türkiye'nin kararı olduğunu, partisinin de başından beri bunu savunduğunu belirtti.

Perinçek, şöyle konuştu:

"S-400 alınması çok doğru bir karar. Bu, bir manavdan domates gibi seçilen silahlar değil. Türkiye'nin düşman tehdidini doğru saptamasının sonucu. Tehdit bize nereden geliyor? Fırat'ın doğusundan Fırat'ın batısındaki Amerika ve Amerika'nın güçlerinden, İsrail'den geliyor. Yine tehdit bize Doğu Akdeniz'deki ABD, İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs'tan geliyor. Bir olmuşlar Türkiye'ye karşı askeri tatbikatlar yapıyorlar. Yani ne tarafa baksak Doğu Akdeniz, Karadeniz, Suriye ve Irak'ın kuzeyi gibi tehditler Türkiye'ye Amerika ve İsrail'den geliyor. O nedenle Türkiye kendisini Amerika ve İsrail'in tehditlerine karşı silahlandırmak mecburiyetiyle karşı karşıya. S-400'ler de bu bakımdan stratejik bir tercihtir."