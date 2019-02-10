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Saadet Partesi 1 Nisan'da parti genel merkez binasını devredecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2019 13:30 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın hisselerinin çoğunluğu ETAŞ Şirketine ait genel merkez binasının tahliyesine ilişkin açtığı davayı kaybeden Saadet Partisi, devir işlemini 1 Nisan'da tamamlayacak

SEFA ŞAHİN - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın hisselerinin çoğunluğu Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan genel merkez binasının tahliyesine ilişkin açtığı davayı kaybeden Saadet Partisi, binayı 1 Nisan'da devredecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları ETAŞ'a ait olan ve Saadet Partisinin kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasının boşaltılması için dava açtı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15'inci Hukuk Dairesinin verdiği tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasının ardından Saadet Partisi, yeni bina arayışına girdi.

Parti binasına 19 Kasım'da gelen icra memurları, Saadet Partisi yönetimine tahliye için 19 Aralık'a kadar bir ay süre tanıdı. Bunun üzerine parti binası arayışına hız verildi.

Saadet Partisi, genel merkez binasının tahliyesine ilişkin belirlenen yasal sürede çıkamayacağını belirterek, yerel seçim süreci sona erene kadar zaman istedi.

Bunun üzerine Yeniden Refah Partisi ile Saadet Partisi, genel merkez binasının tahliyesi konusunda anlaştı. Buna göre, Saadet Partisi genel merkez binasını 1 Nisan'da devredecek.

- Yeni bina arayışı sürüyor

Öte yandan Saadet Partisi yeni bir parti binası arayışını sürdürüyor.

Parti yetkilileri Balgat, Çukurambar mahalleleri ile Konya Yolu'nda bulunan çok sayıda binayı inceledi. Ancak aranan niteliklerde bir bina bulunamadığı için parti binası konusunda son kararın verilmediği öğrenildi.

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genel merkez binasının tahliyesi Saadet Partisi yeniden refah partisi

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