HABER

SAADET PARTİSİ ADAYI GÖKÇINAR OYUNU BEYKOZ'DA KULLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Koleji'nde oyunu kullandı.

Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Gökçınar, Beykoz Acarlar Mahallesi'nde bulunan TED Koleji'nde oyunu kullandı. 1003 numaralı sandıkta oy veren Gökçınar, yaptığı açıklamada, "Halkın iradesinin sandığa yansıması en büyük beklentimiz. Bunula ilgili bir yanlış olmasın. Sandık kurullarımız görevlerinin başındalar. Ben bu seçimlerin önce İstanbul sonra tüm Türkiye ve insanlık için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Güzel bir sonuç umuyorum." Dedi.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Gökçınar'ın okula gelişi
-Gökçınar'ın açıklamaları
-Genel ve detaylar

Sarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabahSarı alarm verilmişti! Trabzon'da bu sabah
İstanbul seçim sonuçları: Beykoz ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı? İstanbul seçim sonuçları: Beykoz ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?
Cem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldiCem Yılmaz “Hadi eyvallah” diyerek oy zarfıyla kapıya yöneldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Hande Erçel'in paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Görgü tanıklarının iddiaları dehşete düşürdü!

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

G.Saray'a Diagne piyangosu! İşte yeni takımı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

Etiyopya'da darbe girişimi! Genelkurmay Başkanı saldırıya uğradı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Yer: Edirne! Askeri yasak bölgede yakalandı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

4 ilde eş zamanlı dev operasyon: Onlarca kişi gözaltına alındı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul seçim sonuçları: Küçükçekmece ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Küçükçekmece ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kartal ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kartal ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kağıthane ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kağıthane ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kadıköy ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Kadıköy ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Güngören ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Güngören ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Gaziosmanpaşa ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İstanbul seçim sonuçları: Gaziosmanpaşa ilçesinde hangi aday önde? Ekrem İmamoğlu mu Binali Yıldırım mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.