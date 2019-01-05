Saadet Partisi adaylarını açıkladı

"Geçmişte, bizimle beraber olmamış olsa bile, yeri geldiği zaman bizimle beraber koşacak, bizim prensiplerimizi benimseyecek, insanımıza hizmet edecek arkadaşlarla çalışacağız. Bizim kadrolarımız, çok daha yetenekli insanları aday olarak çıkarmaya müsait. Ama burada gözettiğimiz fark şu; bizim en iyimiz, vatandaşın oy vermeyeceği kişi olabilir. Arayışımız, seçilebilecek adayları bulmak."

Belediye başkan adaylarını titizlikle belirlemeye çalıştıklarını ifade eden Karamollaoğlu, "Herkes, gayret göstermek ve gücü nispetinde destek vermek mecburiyetinde. Bunu hem bizzat siz yapacaksınız hem de bizim bütün üyelerimiz yapacak." diye konuştu.

Karamollaoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimini de hatırlatarak, "Beklentiler çok daha yüksekti ama onu alamadık. Seçmenimizin büyük bir kısmı ne dedi? 'Gönlümüz sizinle.' Orada durdular. Siyaset sadece gönül işi değil ki, oy işi. Sen gönlünden geçeni sandığa yansıtamazsan, onun bu ülkeye ve sana faydası olmaz." dedi.

İl belediye başkan adayları şöyle:

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Levent Baştürk,

Tokat: Alparslan Akgüz

Karabük: Mehmet Yüce

Karaman: Şaban Şahin

Hakkari: Rahmi Çiftçi

Çankırı: Mustafa Ünver

Isparta: Faruk Algınkılıç

Edirne: Mansur İriş

Bitlis: Yaşar Buhan

Adıyaman: Ahmet Faruk Ünsal



