İZMİR (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz oylarımızı artırmak için bu seçime girmiyoruz, biz bütün yerlerde seçimi kazanmak için seçime giriyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, Deniz Baykal Kültür Merkezinde İzmir'deki belediye başkanlarının aday tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'de milli görüş belediyeciliğinin daha önce Kemalpaşa'da gördüklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Şerafettin Kılıç'ın çok güzel projelerinin olduğunu anlatan Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Biz oylarımızı artırmak için bu seçime girmiyoruz, biz bütün yerlerde seçimi kazanmak için seçime giriyoruz. Kazanmak azmiyle yola çıktığınız zaman, ortamı siz oluşturursunuz, başkaları değil. Sadece oy artırma kararı ile yola çıkmak başarısız olmanın ilk işaretidir. Nereye gittiysem buna şahit oluyorum. İzmir'de özellikle buna şahit olmak da beni ziyadesiyle hem memnun ediyor hem de ne kadar kararlı bir duruşumuz var, kazanacağımız noktada ümidimi daha artırıyor."

Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik problemi bir tek kendilerinin çözebileceğini ileri süren Karamollaoğlu, şunları kaydetti: