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Saadet Partisi Küçükçekmece mitingi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 23:15 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: -"Eksiğimiz, noksanımız vardır ama biz inancımızı makam ve mevkiye alet etmeyiz, istismar etmeyiz"

İSTANBUL (AA)- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Eksiğimiz, noksanımız vardır ama biz inancımızı makam ve mevkiye alet etmeyiz, istismar etmeyiz." dedi.

Küçükçemece'deki mitingde partililerine hitap eden Karamollaoğlu, iktidara geldikleri zaman liyakata göre karar vereceklerini, şeffaf olacaklarını anlattı.

"Bizim şeffaflık anlayışımız bütün belediye hesaplarının halkın denetimine açık olması demek. Belediye bütçesine yetim malına sahip çıkar gibi sahip çıkacağız." diyen Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Eksiğimiz, noksanımız vardır ama biz inancımızı makam ve mevkiye alet etmeyiz, istismar etmeyiz. En büyük problem kalbimizdeki Allah korkusunun çıkmasıdır. Bir icraatta bulunacağımız zaman sabaha kadar alnımızı secdeden kaldırmadan 'Ya rabbi bir icraatta bulunacağımız zaman kalbimizden bu korkuyu kaldırma' diye dua etmemiz lazım. Bu seçimler hayati önem taşıyan seçimler. İnşallah 31 Mart gecesi hepimiz secdeye kapanıp, Cenab-ı Hakkın bize verdiği görevi en güzel şekilde ifa edebilmemiz için dua edeceğiz. Yeni bir dönem başlayacak."

"Bu seçimlerde Saadet Partimiz Türkiye'nin bir numaralı partisi olacak" diyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı.

"Bizi anlayamayan kardeşlerimize de fazla bir zaman ayırmasak bile şefkatle yaklaşacağız. Onları uyandırmaya çalışacağız. Bazen insanlar öyle bir hale giriyorlar ki adeta büyüleniyorlar. O büyüyü bozmak sizin, bizim elimizde. Kucaklayacağız, ikaz edeceğiz, dua edeceğiz ve inşallah o büyü mutlaka bozulacak."

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Küçükçekmece miting Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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