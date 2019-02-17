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Saadet Partisi, Rize adaylarını tanıttı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 17:46 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Türkiye'de seçime tek başına giren sadece Saadet Partisidir. Biz ittifak yapmadık. Biz milletimizle ittifak yaptık"

RİZE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye'de seçime tek başına giren sadece Saadet Partisidir. Biz ittifak yapmadık. Biz milletimizle ittifak yaptık." dedi.

Karamollaoğlu, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Rize Belediye Başkan adaylarının Muhammet Kaçar olduğunu açıkladı.

Karamollaoğlu, adayların ses getiren isimler olduğunu belirterek, seçimde en büyük görevin gençlere ve kadınlara düşeceğini söyledi.

Saadet Partisinin yükselişte olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, "Oyumuz artıyor. Oylarımızda patlama olacak. Anketler bunu gösteriyor. Anketlerde oyumuz arttığı için oklarını bizim üzerimize doğrultuyorlar." diye konuştu.

Karamollaoğlu, zor bir süreçten geçen belediye yönetimlerinin, tekrar "milli görüş" ruhuyla rayına oturacaklarını savunarak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de seçime tek başına giren sadece Saadet Partisidir. Biz ittifak yapmadık. Biz milletimizle ittifak yaptık. Biz aday seçerken 'Dürüst başkan, dürüst yönetim' diyoruz. Adaylarımızı bu kriterlerle seçtik. Bütün belediye başkan adaylarımız oy artırmak için değil, seçimi kazanmak için yarışacak."

Kimseye saldırarak siyaset yapmadıklarını kaydeden Karamollaoğlu, "Kimseyi rencide edecek kelimeler kullanmıyoruz. Seçimleri kazanmak için vatandaşlara dokunmak gerekiyor. Herkese ulaşmak gerekiyor. Bu seçimlerin ne kadar önemli olduğunu herkese anlatacağız." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Saadet Partisinin il ve ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

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Genel Başkan Temel Karamollaoğlu Rize Saadet Partisi

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