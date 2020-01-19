Saadet Partisi Sultangazi 4. Olağan Kongresi

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim iddialarına ilişkin, "Bazıları 'haziranın sonu temmuz başı' diyor. Bazıları 'o kadar kısa zamanda halledemezler, eylül-ekim' diyor. Bizim için fark etmez. Biz kongrelerimizi zaten bu seçimler için hazırlık maksadıyla yapıyoruz." dedi

Karamollaoğlu, partisinin İBB Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen Sultangazi 4. Olağan Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Türkiye'nin güçlü bir ülke haline gelmesini arzu ettiklerini vurgulayan Karamollaoğlu, bu sayede insanlara da iş bulacaklarını söyledi.

Karamollaoğlu, büyük Türkiye'nin inşa edilmesinden sonra ülkenin de itibarının artacağını aktararak, akabinde Türk halkının da dünyada örnek alınacak bir seviyeye geleceğini dile getirdi.

İnançlarından dolayı övündüklerini ancak bir yerde başı sıkışan insanın İslam aleminden bir ülkeye değil Batı'ya gittiğini belirterek, "Bu, insan haklarına onlar kadar saygı gösteremiyoruz manasına geliyor." iddiasında bulundu.