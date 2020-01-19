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  4. Saadet Partisi Sultangazi 4. Olağan Kongresi

Saadet Partisi Sultangazi 4. Olağan Kongresi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 21:16 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "(Erken seçim) Bazıları 'haziranın sonu temmuz başı' diyor. Bazıları 'o kadar kısa zamanda halledemezler, eylül-ekim' diyor. Bizim için fark etmez. Biz kongrelerimizi zaten bu seçimler için hazırlık maksadıyla yapıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, erken seçim iddialarına ilişkin, "Bazıları 'haziranın sonu temmuz başı' diyor. Bazıları 'o kadar kısa zamanda halledemezler, eylül-ekim' diyor. Bizim için fark etmez. Biz kongrelerimizi zaten bu seçimler için hazırlık maksadıyla yapıyoruz." dedi

Karamollaoğlu, partisinin İBB Ahmet Yesevi Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen Sultangazi 4. Olağan Kongresi'ne katılarak, partililere hitap etti.

Türkiye'nin güçlü bir ülke haline gelmesini arzu ettiklerini vurgulayan Karamollaoğlu, bu sayede insanlara da iş bulacaklarını söyledi.

Karamollaoğlu, büyük Türkiye'nin inşa edilmesinden sonra ülkenin de itibarının artacağını aktararak, akabinde Türk halkının da dünyada örnek alınacak bir seviyeye geleceğini dile getirdi.

İnançlarından dolayı övündüklerini ancak bir yerde başı sıkışan insanın İslam aleminden bir ülkeye değil Batı'ya gittiğini belirterek, "Bu, insan haklarına onlar kadar saygı gösteremiyoruz manasına geliyor." iddiasında bulundu.

Konuşmasının devamında hükümetin teknoloji hamlelerini eleştiren Karamollaoğlu, "Teknikle hiç uğraşmadıkları için elektrikli arabayı yürütecek motorun nasıl bir şey olacağını idrak edemediler. Projeksiyonlarına ve yaptıklarına bakıyoruz ki bu 2035'te tam olarak faaliyete geçecek. Kimi aldatıyorsunuz?" diye konuştu.

Karamollaoğlu ayrıca 5 şirketin oluşturduğu konsorsiyumun elektrikli otomobili üretemeyeceğini ileri sürdü.

Bu tür gelişmelerin gündeme gelmesinin amacının farklı olduğunu iddia eden Karamollaoğlu, "Bir hava oluşturuyorlar. Normal şartlar altında benim kanaatim seçim en az 2 sene sonra olurdu. Bu iş böyle büyük bir şamata meydana getirince, 'Bunların kafalarında başka bir şey var mı?' diye şüphelenmeye başladım. Bunu da göreceğiz. Bazıları 'haziranın sonu temmuz başı' diyor. Bazıları 'o kadar kısa zamanda halledemezler, eylül-ekim' diyor. Bizim için fark etmez. Biz kongrelerimizi zaten bu seçimler için hazırlık maksadıyla yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, sözlerinin devamında partisinin ekonomi alanında yapmayı planladığı projelerden bahsetti.

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Elektrikli Otomobil Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Sultangazi İlçe 4. Olağan Kongresi

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