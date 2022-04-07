Saat takmaktansa akıllı bileklik tercih edenlerin gözdesi Huawei Band 6'ya yakından bakıyoruz

Huawei Band 6 Akıllı Bileklik, saat görevi üstlenmesinin yanı sıra adımsayar, uyku takibi, nabız ölçer, hava durumunu öğrenme ve akıllı alarm gibi farklı işlemler yapabiliyor. Aynı zamanda Bluetooth özelliği sayesinde cep telefonlarıyla etkileşime girebilen akıllı bileklik, sosyal medya bildirimleri takibi, müzik kontrolü yapmak için de kullanılabiliyor. Peki, kalitesiyle öne çıkan Huawei Band 6 bilinmeyen özelliklerini keşfetmeye hazır mısınız?

Huawei Band 6

Huawei Band 6'nın teknik özellikleri

Teknoloji alanında ortaya koyduğu ürünlerle tanınan Huawei markası, Huawei Band 6 modelinin özellikleriyle de birçok kişinin ilgisini üzerine toplamayı başarıyor. Ürünün boyutları 43 x 25.4 x 11.45 mm. ve bu sayede bilekte estetik bir görüntü sunuyor. Huawei Band 6 özellikleri arasında 1.47 inç FullView Amoled ekran öne çıkıyor. Ekranın çerçevesiz olması daha geniş alan sağlamasının yanı sıra şık bir görünüm ortaya koyuyor. Ürünün önemli bir özelliği de 180 mAh kapasiteli Lityum iyon pil kullanması. Bu sayede dolu şarjla 14 güne kadar kullanım imkânı sunuyor. Suya dayanıklılık özelliği de bulunduran ürün, 5 ATM'ye kadar koruma sağlıyor. TrueSport özelliği sayesinde 96 egzersiz modu destekleyen Huawei Band 6, kullanıcıların farklı spor egzersizleri yapmalarına yardımcı oluyor. Ürünün önemli özelliklerinden biri de uyku takibi konusunda öne çıkıyor. Akıllı sistemi sayesinde kullanıcıların hangi saatlerde derin ve hafif uyku deneyimi yaşadıkları kolayca analiz edilebiliyor. Ayrıca ürün, daha iyi bir uyku deneyimi için 200'den fazla uyku önerisi sunabiliyor. Huawei Band 6'nın stres takibi yapabilmesi de önemli özellikleri arasında yer alıyor. Bu sayede günün hangi saatlerinde stres seviyesinin yükseldiği kolayca analiz edilebiliyor. Dayanıklı polimer malzemelerden üretilen ürün güçlü bir yapı sunuyor. Silikon bilekliği ise esneklik sağlayarak bilekleri sıkmıyor.

Huawei Band 6'nın avantaj ve dezavantajları

Huawei Band 6 son derece geniş bir ekrana sahip. Bu durum geniş ekran sevenler için avantaj yaratırken minimal tasarımlardan hoşlananlar için dezavantaj oluşturuyor.

Ürünün Amoled ekran kullanması hem enerji tasarrufu hem görsel kalitesi açısından avantaj sağlıyor.

Huawei Band 6, 5 ATM derecesine kadar suya dayanıklılık sağlıyor. Bu sayede kullanıcıları el yıkarken veya duşa girerken bilekliği çıkartma zahmetinden kurtarıyor.

Huawei Band 6 akıllı eşleştirme sayesinde cep telefonu bildirimlerinin bileklik üzerinden görülmesine imkân tanıyor. Bunun yanı sıra bildirimlere ve çağrılara akıllı bileklik üzerinden yanıt verilememesi dezavantaj oluşturuyor.

Ürünün titreşimli alarm özelliğine sahip olması evdeki diğer kişilerin rahatsız olmasına engel olduğu için avantaj sağlıyor. Titreşimli alarm seçeneklerinin sadece 5 modla sınırlı olması ise bazı kullanıcılar için dezavantaj oluşturuyor.

Ürün farklı spor türleri için hedef belirlenmesine yardımcı oluyor. Bu sayede spor hedeflerini gerçekleştiren kullanıcılar motivasyon avantajı elde ediyor.

Huawei Band 6 kullananların yorumları

Huawei Band 6 yorumları arasında sıklıkla ürünün tam bir fiyat canavarı olduğu söyleniyor. Kullanıcılar ürünü etkin bir şekilde kullandıkları için memnun olduklarını belirtiyor. Ürünün dokunmatiğinin düzgün çalıştığına ve dokunuşları kolayca algıladığına değiniliyor. Huawei Band 6 kullananlar ürünün stres ölçümü ve nefes egzersizleri konusunda son derece başarılı olduğunu söylüyor. Ürün birçok spor türüne uygun farklı modlar sunduğu için sporla uğraşan kullanıcıları ürünün fayda sağladığından bahsediyor. Ürün yorumları arasında Huawei Band 6 kullanımının son derece basit olmasına da değiniliyor. Bu sayede farklı yaş grubundan birçok kişi ürünü kolayca kullanabiliyor. Kullanıcı yorumları arasında ürünün tasarımından sıklıkla bahsediliyor. Bileklerde şık ve zarif görünüm sunan Huawei Band 6, modern tasarımıyla dikkatleri üzerine topluyor. Huawei Band 6 yorumları arasında ürünün renk çeşitliliğine de değiniliyor. Bu sayede kullanıcılar siyah, yeşil, turuncu ve pembe renk seçeneklerine sahip üründen tarzlarına en uygun olan bilekliği satın alabildiklerini söylüyor. Ayrıca Huawei Band 6 ekranı kolayca kordonundan çıkartılabildiği için bazı kullanıcılar farklı renklere sahip kordonlar alarak ürünü farklı şekillerde kullanabildiklerinden bahsediyor.

Huawei Band 6'ya alternatif ürünler

1. HONOR Band 6 SmartWatch

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Geniş ekranlı akıllı bilekliklerden hoşlanan kişiler için HONOR Band 6 SmartWatch tavsiye ediliyor. Ürün; 10 dakikalık şarjla 3 güne kadar, tam dolu şarjla 14 gün boyunca kullanım imkânı sunuyor. 5 ATM su geçirmezlik derecesi sayesinde güvenle ve rahatlıkla kullanılabiliyor. Başarılı optik donanımı ve yazılımı ile birbirinden kullanışlı özellikler sunuyor.

2. M4 Akıllı Bileklik

OLED ekranı sayesinde kaliteli ve net bir görsellik sunan M4 Akıllı Bileklik, suya dayanıklılık özelliğiyle de dikkatleri üzerine topluyor. Uyku takibi moduyla öne çıkan ürün, kullanıcılarının gece nasıl bir uyku geçirdiğini kolayca analiz edebiliyor. Ayrıca kullanıcılarını telefon bildirimleri hakkında bilgilendiriyor. Uzun pil ömrüyle dikkat çeken ürün, kullanıcılarını sürekli şarj derdinden kurtarıyor.

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3. Vestel 20290943 Akıllı Bileklik Venüs

Uygun fiyatlı ve kaliteli akıllı bileklik satın almak isteyen kişiler için Vestel 20290943 Akıllı Bileklik Venüs, harika bir seçenek olarak öne çıkıyor. VFit+ mobil uygulama desteği sunan ürün, cep telefonu ve akıllı bileklik arasında bağlantı kurulmasını sağlıyor. Bu sayede çeşitli ayarlar ve sosyal medya bildirim takibi pratik bir şekilde gerçekleşiyor.

4. Amazfit Band 5 Akıllı Saat

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Tercihini her zaman sadelikten yana kullananlar için Amazfit Band 5 Akıllı Saat, ideal bir seçenek olarak yerini alıyor. Ürün 15 gün pil ömrü ve 1.1 inç ekrana sahip. Bunun yanı sıra kalori takibi, optik nabız izlemesi, hava durumu ve uyku kalitesi takibi yapılmasına da imkân tanıyor. Ürünün en önemli özelliği Amazon Alexa desteği sunması. Bu sayede sesli komutlar verilebiliyor.

5. Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik

Birbirinden başarılı ve kaliteli teknolojik ürünler yaratan Xiaomi, akıllı bileklik alanında da öne çıkıyor. En iyi akıllı bileklik modellerinden biri olan Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik, kullanıcı dostu özelliklere sahip. Uyku takibi, adımsayar, kalp atış hızı ve nabız ölçer gibi özellikler barındıran ürün, müzik kontrol özelliğiyle de eğlenceli anların kapısını aralıyor.

6. MF PRODUCT 0070 Akıllı Bileklik Siyah MF10183

Şık tasarımlı ve kullanışlı özellikleriyle öne çıkan MF PRODUCT 0070 Akıllı Bileklik Siyah MF10183, en kullanışlı akıllı bileklikler arasında yer alıyor. Adımsayar ve kalori ölçer özelliklerinin yanı sıra sosyal medya takibi yapılmasına da imkân tanıyor. Titreşimli uyarı özelliği sayesinde cep telefonuna gelen bildirimler akıllı bileklik üzerinden kolayca görülebiliyor. Esnek kordonu sayesinde bilekleri yormuyor.

7. SWORD Akıllı Bileklik Sw-001s

Spor yapmayı seven ve akıllı bileklik sahibi olmak isteyen kişilere sıklıkla SWORD Akıllı Bileklik Sw-001s modeli tavsiye ediliyor. Ürünün en önemli özelliği yüzme, ip atlama, fitness, bisiklet sürme, yoga ve koşu gibi spor aktivitelerine uygun farklı modlar bulundurması. 150 mAh pil kapasitesi sunan ürün, tam dolu şarjla 14 güne kadar kullanılabiliyor.