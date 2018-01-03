KADIN

Saatine dikkat! Güzellik uykusunu atlamayın

Saatine dikkat! Güzellik uykusunu atlamayın

Saatine dikkat! Güzellik uykusunu atlamayın

Uyku vücudumuzun en doğal güzellik tedavisidir. Vücudumuz için bir yenilenme, onarım zamanı olan uykuda cilt hücreleri yenilenir. Cildiniz için yapabileceğiniz en güzel şey iyi bir gece uykusudur.

Uyku, vücudun doğal güzellik tedavisi. Araştırmalar düzenli ve kesintisiz uykunun görünüşümüz üzerinde güzelleştirici etkileri olduğunu söylüyor. Peki güzellik uykusunun saati kaç dersiniz?

Güzellik uykusu saatine dikkat

Büyüme hormonu, cildimizin yenilenmesi, oksijenlenmesi, nemlenmesini sağlar; bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Vücut uykuya dalar dalmaz büyüme hormonu salgılamaya başlar, en derin safhasında ise tavan yapar. Araştırmacılar uykunun ilk 3.5 saatinin gerçek “güzellik uykusu” olduğuna inanırlar. Yine, çalışmalarda büyüme hormonu üretiminin en yüksek olduğu saatlerin gece 22.00- 03.00 olduğunu belirtmektedirler. Yetersiz ya da bölünmüş uyku vücuttaki bu kritik yenileme sürecini etkiler.

Güzellik uykusu saatini geciktirmeyin!

Uykusuz geçen gecenin ardından cildimizde solukluk, kuruluk, koyu renkli göz çevresi halkaları, sarkma, ince çizgiler belirginleşir. 20’li yaşlarda bütün gece ayakta kalıp ertesi sabah yine zinde görünebilirsiniz. Ancak, yaşlandıkça uyku yoksunluğu kişiyi daha çok etkiler.

Uyku yenilenme zamanıdır

Yetişkin bir kişi ortalama günde 7-8 saatini uykuda geçirmelidir. Bu uykunun da kaliteli uyku, kesintisiz ve derin olması gereklidir. Bir gün uyuyamadınız, misafiriniz var, proje yapmak zorundasınız, seyahatten geldiniz…vb. Bu zamanı gün içinde kapatmaya çalışmamız gereklidir. Bazen de kronik uyku yoksunlukları olabilir. Örneğin, küçük bebekleri olanlar, gece kalkmak zorunda olanlar gibi. Bu durumda da, nöbetleşerek uyku yoksunluğu giderilmeye çalışılmalıdır. Uzun süreli kronik uykusuzluklar da 30 yaşında bir kişi, 40 yaşındaymış gibi görünebilir.

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