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Saatlerce kurtarmayı denediler! İzmir'den çok acı haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 04:20 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde çöken 3 katlı metruk binanın enkazında kalan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Saatlerce kurtarmayı denediler! İzmir'den çok acı haber

Alınan bilgiye göre, Anafartalar Caddesi'nde dün henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken metruk binanın enkazında kalan kişiyi arama çalışmaları aralıksız devam etti.

DEDEKTÖR KÖPEKLER DE KULLANILDI

AFAD ve itfaiye ekipleri ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin de yer aldığı çalışmalarda, kokuya duyarlı dedektör köpekler de kullanıldı.

Gece saatlerinde seyyar ışıklandırmalar altında yapılan ve 8 saat süren çalışma sonucunda ekipler, ilk önce enkazda kalan kişinin cep telefonuna, daha sonra da cansız bedenine ulaştı.

GEÇİMİNİ HURDA KAĞIT TOPLAYARAK SAĞLIYORDU

Ekiplerce enkazdan çıkarılan kişinin, çevresinde "Hacı İbrahim" diye bilinen, hurda kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve arkadaşlarıyla metruk binayı ev olarak kullandığı belirtilen 60 yaşındaki İbrahim Yardım olduğu belirlendi.

Yardım'ın cansız bedeni, ambulansla İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde dün 3 katlı metruk bina çökmüş, enkazda kalan 4 kişiden 2'si kendi imkanlarıyla, 1 kişi de itfaiye ekiplerince yaralı olarak kurtarılmıştı. Binada kaldığı belirtilen kişiye ise telefonla ulaşılamaması üzerine kurtarma çalışmasına hız verilmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
izmir Konak Enkaz

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