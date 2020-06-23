Sabah seks yapmanın faydaları

Çoğu insan uyandıktan sonra güne başlamak için yatakta bir süre vakit geçirmeyi, kahvaltıyı, duşu ya da bir fincan kahveyi tercih eder. Çok azı ise sabahları seks yapar. Seks yapmanın insan üzerindeki olumlu etkileri muhakkak. Kalp ve damar sağlığından, felç riskini azaltmasına, birliktelikleri sağlamlaştırmasından özgüveni artırmaya kadar birçok etkisi yapılan araştırmalar ile kanıtlanmış. Uzmanların da bu konuda önemli tavsiyeleri var. Cinsellik konusunda çiftlere farklı düşünmelerini tavsiye eden uzmanların önerilerinden biri de sabah seksi. Uzmanlar çiftleri, sabah rutinlerini değiştirip seks yapmaya davet ediyorlar. Sabah seksi, fiziksel ve ruhsal olarak fayda sağlamasının yanında, çiftlerin monotonlaşan seks hayatlarına da renk getirerek ilişkilerine yeni bir nefes getirir. Bir diğer yanıyla bakıldığında ise, çiftler arasındaki bağı kuvvetlendirir. Ayrıca sabah saatleri için iyi bir spor olabilir. Sabah seksi halihazırda bunu yaşayanlar için yeni bir deneyim olmasa da, hayatlarında böyle bir alışkanlık bulunmayanların ilişkilerine yeni bir senaryo yazma şansı tanır. Böylece ilişkileri için daha renkli günler başlar.

1. Meditasyon kadar değerli Cincinnati Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre sabah ilişkiye girmek meditaston yapmak kadar rahatlama sağlıyor. Bu rahatlamanın etkisi ise yedi gün devam etmekte. Bu da bize sabah yapılan seksin birçok rahatlama yöntemine göre daha uzun süre etki gösterdiğini gösteriyor. Aynı zamanda hormonal olarak değerlendirildiğinde serotonin salgısını artırarak depresyon eşiğini düşürdüğü de yapılan araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Serotonin antidepresanların etken maddelerinden biridir ve eksikliği mutsuz hissetmeye neden olur. Beyinden emir alınarak vücudun çeşitli bölgelerinde üretilen bu hormon ruh halini, uyku düzenini, hafızayı, öğrenmeyi, iştahı doğrudan etkiler. Bir diğer ismi de mutluluk hormonudur. 2. Bağışıklık sistemini güçlendirir Bağışıklık sisteminin verimli çalışması alınan besinler kadar duygu durumuyla da alakalıdır. Kulağa tuhaf gelse de sabah yapılan seks bağışıklık sistemini güçlendirmeye yarar. Vücudun bağışıklık sistemini destekleyen İMMUNOGLOBULİN A (IgA) antikorunun seviyesinin yükselmesini destekler. Ayrıca kendini daha iyi hisseden insanlarda, stres düzeyi daha düşük olur ve bu da bağışıklık sisteminin verimini artırır. Sabahları düzenli olarak sevişen çiftler, hastalıklara karşı doğal bir korunma sağlarlar.

3. İlişkiyi sağlamlaştırır Gündüz yapılan seksin, gece yapılan sekse göre ilişkiler üzerinde olumlu etkileri daha fazladır. Araştırmalar çoğu insanın vücutlarında kusur olarak gördükleri noktaları partnerlerinden saklamak için karanlık ortamları daha çok tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Halbuki gündüz ışığında sevişmek kusur olarak algılanan bütün biçimlere rağmen çiftlerin birbirlerine olan yakınlıklarını olumlu etkiler. İlişki terapistleri ilişkinin temeline bireyin hem kendisini hem de birlikte olduğu kişiyi olduğu gibi kabul etmesi gerekliliğini koyar. Bir ilişkide gizlenmeden, saklanmadan kendini ortaya koymanın etkisi iki yönlüdür. Bu mantıkla yürütülen ilişkilerde her iki tarafın da özgüveni ve birbirlerine bağlılıkları yüksektir. 4. Sabahları testesteron daha yüksek Erkeklerin testesteron seviyeleri sabahları daha yüksek olur. Erkekler neden savaş sevişmek ister sorusunun cevabı da budur. Bu nedenle sabah ereksiyon olmaları daha kolaydır. Sabah seks yapmak ise testesteron seviyesini ayrıca yükseltir. Kadınlar ise genellikle sabahları seks yapma konusunda erkekler kadar istekli değildir. Bu konuda partnerinden karşılık bulan erkeğin ona daha çok bağlanacağını söylemek doğru olur.

5. Güzelleştirir Sabah seksi, cilt ve saç güzelliklerine önem veren kadınlar açısından rutin bakımın bir parçası olarak düşünülebilir. Sabahları seks yapan kadınların östrojen hormonu seviyeleri daha yüksektir. Yükselen östrojen hormonu, saçların ve cildin sağlıklı olmasını doğrudan etkiler. Menopoza girmiş kadınlarda yaşanan saç dökülmesinin ana nedeni bu hormonun salgılanma miktarındaki azalmadır. Bu örnekten yola çıkılarak bile östrojen hormonunun kadın vücudu için vazgeçilmez bir hormon olduğu söylenebilir. 6. Gün içinde performansı artırır Yapılan araştırmalar sabah seks yapmakla gün içi performans arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktadır. Araştırmalara göre sabah seks yapan insanlar günün devamında seks düşünmez. Aksi durumda gün içinde seks düşüncesi zihni çok fazla meşgul eder. Yani, sabah saatlerinde cinsellikten çekinmeyen insanlar, günün geri kalanında gerçekleştirmeleri gereken aktivitelere odaklanma konusunda sorun yaşamaz, bu da performanslarını doğru oranda artırır. 7. Zayıflatır Fazla kilolar başa dert, formda kalma isteği hiç bitmez. Zayıflamak için düzenlenen spor ve diyet listelerine sabahları biraz erken uyanıp seks yapmak eklenebilir mi? Kesinlikle eklenir. Sabah yapılan seks yaklaşık 180 kalori yakılmasını sağlar. O halde güne ufak bir egzersizle başlamanın kilo vermeye yardımları yadsınamaz denilebilir. Ya da sabah koşularının ve egzersizlerinin yerini sabah seksi alabilir.

8. Oksitosini serbest bırakır Oksitosin hormonunun birçok başka tanımı vardır. Kucaklaşma hormonu, aşk hormonu gibi sıcacık duygularla birlikte anılan bu hormon, sabah seksi sırasında vücutta serbestçe gezmeye başlar. Oksitosin hormonuyla ilgili bilgi verirken şunu da hatırlatmakta fayda var. Bu hormon gebe kadınlarda daha yüksektir ve annenin bebeğine bağlanmasını sağlar. Hamilelik dönemi dışında ise ilişkileri kuvvetlendirir, depresyon riskini azaltır. Sabah seksinden sonra yükselen hormon ise ilişkide bağlanma seviyesini yükseltir. 9. Rutini bozar Rutin sıkıcıdır, uzun süren rutinler ise daha sıkıcı. İnsan ruhunun bir tarafı keşfetmeye ve değişikliğe meraklıyken toplumsal normların dayattığı sabit fikirler yaşamın içinde önemli yer kaplar. Seksin gece yapılacağına dair kanıksanmış inancın aksine sabah seksi rutini bozar. Rutinin bozulması, ilişkinin de yenilenmesi anlamına gelir. Uzmanlar özellikle uzun süreli birlikteliklerde ilişkinin monotonluktan etkilenmemesi için, çiftlerin günlük yaşamlarına farklılıklar eklemeleri gerekliliğini savunuyorlar.