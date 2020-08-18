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Sabahları aç karna içtiğinizde metabolizmanızı hızlandırıyorlar! İşte mucizevi doğal içecekler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Metabolizmayı hızlandıran ve vücudu kilo vermeye hazırlayan birçok besin var. Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak istiyorsanız muhtemelen metabolizmanızı hızlandıran içecekleri de bilmek isteyeceksiniz. Özellikle sabah aç karnına içilecek bu doğal içeceklerin neler olduğu, kullanacağınız malzemeleri ve tarifleri sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Sabahları aç karna içtiğinizde metabolizmanızı hızlandırıyorlar! İşte mucizevi doğal içecekler...

Metabolizmanız, vücudunuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlamanın en önemli anahtarlarından biridir. Yediğiniz yiyecekleri, normal vücut fonksiyonlarını sürdürmek için enerjiye dönüştürür. Araştırmalar, bunun aslında yaşamı sürdürmek için gerekli bir süreç olabileceğini göstermiştir. Metabolik sürecinizde bir yavaşlama, birçok sağlık sorununa neden olabilir. Bunlardan bazıları diyabet ve obeziteyi içerir. Bunlara engel olmak için, metabolizmanızı harekete geçirmenin tam zamanı!

METABOLİZMANIZI HIZLANDIRACAK İÇECEKLER

Metabolizmanızı hızlandırmak, evde hazırlayacağınız içeceklerle çok kolay. Bu içecekler, kilo vermenize yardımcı olduğu gibi, gün boyunca zinde olmanıza sağlar. Günde en az 8 bardak su için, gün boyunca sık sık küçük öğünler yiyin ve gününüze daha fazla hareket katmak için ihtiyacınız olan her türlü fırsatı kullanın.

Ilık limonlu su: Her sabah ılık limonlu su içme rutinine girin. Limonlu su, metabolizmanızı hızlandırır. Sindirim sistemine yardımcı olurken, atık ürünleri ortadan kaldırmasını sağlar. Vücudunuzu detoksife eder, cildinizi canlandırır, ruh halinizi yükseltir, karaciğerinizi temizler.

Yeşil çay: Yeşil çayın vücut üzerinde çok güçlü etkileri vardır. Vücudunuzun çalışmasına yardımcı olan antioksidanları ve besinleri içerir. En etkili özelliklerinden biri, yağ kaybına yardımcı olmasıdır. Metabolizma hızınızı artırdığı ve bunun sonucunda da yaktığınız yağ miktarını artırdığı kanıtlanmıştır.

Tarifi:

  • Yeşil çay yapraklarını 5 dakika suda kaynatın.

  • Ocağın altını kapatın ve çayı soğumaya bırakın.

  • Biraz zerdeçal tozu ekleyin ve iyice karıştırın.

  • Tarçın tozu veya çubuk tarçın ekleyin.

  • Lezzetini seviyorsanız anason da ekleyebilirsiniz.

  • Süzdükten sonra için.

Salatalıklı naneli su: Vücutta sıvı tutulmasını önlemeye, yağ yakmaya ve sindirimi iyileştirmeye yardımcı olur. Vücut ağırlığınızı korumanızda etkisi büyüktür. Salatalıkların su içeriği yüksektir ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Aynı zamanda metabolizmanızın hızını artırmaya yardımcı olan lif bakımından da zengindir.

Tarifi:

  • Bir bardak veya cam kavanoza 1 orta boy dilimlenmiş salatalık ve 1 adet dilimlenmiş limon ekleyin.

  • Ardından 1 yemek kaşığı nane yaprağı ve 1/4 çay kaşığı zencefil tozu ekleyin.

  • 2 litre suyu ekleyin ve iyice çalkalayın.

  • Kavanozu buzdolabına koyun. Uyandığınızda, sabah ilk iş olarak için.

    • Hindistan cevizi suyu: Hindistan cevizi suyu, vücudunuzun susuz kalmasına olanak vermez. Saf olduğu ve tatlandırılmadığı sürece sağlıklı bir içecektir. Mineraller, vitaminler ve antioksidanlarla doludur. Kan şekeri seviyelerini düşürmeye yardımcı olan iyi bir magnezyum kaynağıdır. Hindistan cevizi suyu içmek böbrek taşlarının önlenmesine ve kolesterol seviyelerini dengelemeye de yardımcı olur.

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