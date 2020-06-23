Sabahları Daha Kolay Uyanmak İçin Neler Yapılmalı?

Günümüzde iş hayatında veya okul hayatında birçoğumuz erken kalkmak zorundayız. Erken kalkmamız gerekmiyor olsa bile ister istemez uyanırken zorlanabiliyoruz. Özellikle kış aylarında sabahları daha karanlık ve soğuk olduğundan uyanmak, yataktan çıkmak zor gelebiliyor ve bu bir zaman sonra alışkanlık haline geliyor. Her birimiz yakın çevremizden "Ne kadar fazla uyursam uyuyayım, yine de uyanamıyorum!" sitemini işitmişizdir. Aslında sabahları daha kolay uyanmak düşündüğünüz kadar da zahmetli bir iş değil. Nasıl zor uyanma alışkanlığını kolayca edindiysek, bu can sıkıcı alışkanlığı aynı kolaylıkta değiştirebiliriz. Sabahları Rahatça Uyanmak için Yapılacaklar 1. Kendinizi şartlandırın Her kötü alışkanlıktan kurtulma konusunda işinize yarayacak en temel madde kendinizi şartlandırmak, kafada olayı bitirmektir. Uyku vaktinizden birkaç saat öncesinde içinizden "Yarın şu saatte kalkmalıyım", "Yarın erken kalkacağım" gibi düşünceleri geçirmeye başlayın. Bu düşünceleri yeteri kadar yaptığınızda vücudunuzun biyolojik saati devreye girecek ve dediğiniz saatten muhtemelen birkaç dakika önce uyanacaksınız. Buradaki kilit nokta ise o saatte uyanacağınıza inanmanız. Alarmsız uyanma teknikleri denilince en başta bu inanç gelir. Ancak, bu yöntemi uyguladığınız için alarm kurmaktan da vazgeçmeyin tabii. O gün olan işinize, dersinize veya randevunuza geç kalmak istemezsiniz.

2. Alarmı kendinizden uzaklaştırın Aslında birçoğunuz alarmı duyuyorsunuz, hatta uyanıyorsunuz ancak o an uyku haliyle erteliyor ya da durduruyorsunuz. Bu yüzden alarmınızı yatağınızdan birkaç adım uzağa koymak, mümkünse odanın diğer ucuna yerleştirmek, alarmı durdurmak için yataktan kalkmanızı sağlayacaktır. Yataktan kalktıktan sonra tekrar yatmamak tamamen sizin elinizde olan bir şey. Bu yöntemin daha iyi işlemesi için odanın diğer ucuna koyduğunuz alarma erişmenizi zorlaştırmak adına odanın ortasına sandalye veya farklı eşyalar koyabilirsiniz. Bu eşyaya bir örnek olarak ütü masasını önerebiliriz. Odanın ortasında açılmış bir ütü masası sizi bir hayli zorlayacaktır. 3. Kahve tüketin Eğer bir kahve severseniz, yatağınızın yakınlarında bulunduracağınız bir kutu soğuk kahve sizi uyandırmak konusunda yardımcı olacaktır. Kahveyi uyanma ödülü olarak düşünün. Eğer alarm çaldığında uyanıp, alarmı kapatırsanız kahvenizi içersiniz. Hem ödülünüzü almış olursunuz hem de vücudunuza yüklediğiniz kafeinle uyanmanız kolaylaşır ve hızlanır. Ancak hatırlatmakta fayda var, bu yöntem pek sağlıklı değil. Kahve sevmeyenler için bonus, uyandığınızda yiyeceğiniz bir yarım elma hem daha çabuk ayılmanızı sağlar hem de kahveye göre daha sağlıklı olur.

4. Can sıkıcı düşüncelerden kurtulun Aslına bakılırsa kolay uyanamamanın en büyük sebeplerinden biri de kolay uyuyamamak. Sabah dinç uyanmak için ne yapmalı sorusuna verilebilecek belki de en iyi cevap iyi uyumak olacaktır. İyi uyumak içinse zihininizi saran kötü düşünceleri atmalısınız. Herkes zorlu dönemler yaşıyor, birçok badireler atlatıyor ve bunların sonucunda uykuları kaçıran düşüncelerle boğuşmak durumunda kalıyor. Bu düşünceler özellikle gece vakti, uyumadan önce şiddetleniyor. Bunu engellemek için uykudan önce sizi rahatlatacak müzikler dinleyebilirsiniz. Her şeyin geçeceğini, önemli olanın siz ve sağlığınız olduğunu düşünmeye çalışmalısınız. Kısacası kötü düşüncelerin yerini iyiliğin, güzelliğin veya mutluluğun almasını sağlamalısınız. 5. Uykudan önce egzersiz yapın Uyumadan önce yapacağınız bazı hafif egzersizler, daha kolay uyumanızı dolayısıyla sabah daha kolay uyanmanızı sağlayacaktır. İnternetten kolayca ulaşabileceğiniz uyku öncesi yoga videoları, esneme egzersizleri hem daha sağlıklı bir vücut sahibi olmanıza hem de rahat uyumanıza yardımcı olacaktır. Yapacağınız yoga veya esneme egzersizleri sayesinde kaslarınız esneyecek, eklemleriniz rahatlayacak. Bunlara ek olarak psikolojik olarak da rahatlama yaşayacaksınız. Gündüz yaptığınız tatlı kaçamağı için kendinizi, kendinize affettirmenizi sağlayacak bu egzersizler rutine oturduğunda faydasını daha çok görebileceksiniz.