Tartışma sırasında kurulan bu 4 kelimelik cümle ilişkiye zarar veriyor!

İlişkilerde fikir ayrılıkları ve tartışmalar yaşanması doğal kabul ediliyor. Anlaşmazlık anında kullanılan kelimeler, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle karşı tarafın duygularını ifade etmesine rağmen verilen küçümseyici veya umursamaz yanıtlar, zamanla ilişkide güven ve yakınlık duygusunu zayıflatabiliyor. Uzmanların dikkat çektiği ifadelerden biri de “If you say so”, yani “Öyle diyorsan, öyle olsun” cümlesi.

“ÖYLE DİYORSAN, ÖYLE OLSUN” NEDEN TEHLİKELİ GÖRÜLÜYOR?

İlk bakışta tartışmayı bitirmek veya ortamı sakinleştirmek için söylenmiş gibi görünen bu ifade, aslında karşı tarafın söylediklerini kabul etmek anlamına gelmeyebiliyor. Aksine, kişinin karşısındakine inanmadığını ancak bunu açıkça tartışmak istemediğini ima edebiliyor.

Bu yanıt, özellikle bir kişi yaşadığı kırgınlığı veya üzüntüyü anlatırken kullanıldığında iletişimi kesintiye uğratabiliyor. Duygularını paylaşan taraf, anlaşılmadığını ve söylediklerinin önemsenmediğini hissedebiliyor.

Nöropsikolog Dr. Sanam Hafeez, bu tür küçümseyici ifadelerin çoğu zaman savunmacı bir tutumun sonucu olabileceğine dikkat çekiyor. Hafeez'e göre söz konusu cümle alaycı veya umursamaz algılanabiliyor. Kişi aslında karşı çıkıyor ancak nedenini açıklamak istemediği için anlaşmazlık çözümsüz kalıyor.

ZAMANLA İLİŞKİDE KIRGINLIK BİRİKEBİLİYOR

“Öyle diyorsan, öyle olsun” gibi ifadeler, tartışmayı görünürde sona erdirse de tarafların yaşadığı sorunu ortadan kaldırmıyor. Duyguları dile getirilen kişi, karşısındaki tarafından dinlenmediğini düşünebiliyor. Üstelik açık bir tartışma yaşanmadığı için kendi tepkisini sorgulamaya ve gereğinden fazla hassas davranıp davranmadığını düşünmeye başlayabiliyor.

Bu iletişim biçiminin sürekli tekrarlanması, zamanla sessiz bir kırgınlığa ve duygusal uzaklaşmaya neden olabiliyor. Günlük hayattaki küçük anlaşmazlıklar bile çözüme kavuşmadığında ilişkide biriken sorunlara dönüşebiliyor.

TARTIŞMALARDA BU İFADELER YERİNE NE SÖYLENEBİLİR?

Uzmanların önerdiği yaklaşım, karşı tarafın düşüncesine katılmak zorunda kalmadan onu dinlediğini ve anladığını göstermek. Tartışma sırasında küçümseyici ifadeler kullanmak yerine daha yapıcı cümleler tercih edilebiliyor.

Farklı düşüncelere saygı göstermek: “Ben bu durumu farklı görüyorum ama senin için ne kadar önemli olduğunu anlıyorum.”

Konuşmaya ara vermek: “Şu an kendimi çok bunalmış hissediyorum. Biraz ara verip 20 dakika sonra yeniden konuşabilir miyiz?”

Anlamaya çalışmak: “Tam olarak ne demek istediğini anlamak istiyorum. Benim gözden kaçırdığım bir şey var mı?”