Sen bize sabahları nasıl hazırlandığını söyle, biz de hazırlanma sürene göre senin nasıl biri olduğunu söyleyleim. Cevabı öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

Sabahları hazırlanma hızına göre senin nasıl bir insan olduğunu söylüyoruz! 1/8 Öncelikle sabahları nasıl uyanıyorsun? Kendiliğimden alarmdan önce kalkarım. Alarmla uyanırım genelde. Biri uyandırıyor. Kaçta uyanırsam o saatte uyanıyorum... 2/8 Evden çıkmana tam 15 dakika var. Peki sen şu an ne durumda olurdun? Kahve bardağımla camın önünde durmuş, dışarıyı izleyerek sakin sakin son yudumumu alıyorumdur. Çoktan hazırım, montumu giymiş kapının önünde bekliyorumdur. Kıyafet krizinin ortasındayım, her yer her yerde ve henüz ne giyeceğimi seçemedim. Son rötuşları yapıyorum; anahtar, cüzdan kontrolü ve belki hızlı bir parfüm sıkma seansı. 3/8 Peki sabah giyeceğin kıyafetleri ne zaman belirliyorsun? Bir gece önceden kafamda kombinlerim, hatta bazen askıya asarım. Dolabı açar, gözüme çarpan ilk temiz tişört ve pantolonu 10 saniyede üstüme geçiririm. Sabah dolabın karşısına geçer uzun uzun düşünürüm. Tamamen o sabahki moduma göre seçerim. 4/8 Peki ideal kahvaltını seçer misin? 5/8 Sabah banyoda aynanın karşısında geçirdiğin süre ne kadardır? Maksimum 2-3 dakika... Sadece diş fırçalama ve yüz yıkama. 10 dakika... planlı bir cilt bakımı rutini ve hızlıca saç düzenleme. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadığım, saçımla veya makyajımla uğraştığım o dipsiz kuyu. Minimum 20 dakikası var... Kendime bakım yaptığım, uzun uzun vakit geçirdiğim bir yer. 6/8 Önemli bir randevun veya toplantın var. Evden çıkış saatinle ilgili felsefen aşağıdakilerden hangisidir? Yolun ve anın tadını çıkararak giderim, stres yapmaktansa rahat olmayı seçerim. "Ben gelene kadar kimse başlamasın." Kronik olarak 5-10 dakika gecikmeye meyilliyimdir. "Erken gitmek, zamanında gitmektir." Kesinlikle vaktinden önce orada olurum. Navigasyona bakarım, tam dakikasında orada olacak şekilde evden çıkarım. 7/8 Evden çıkarken bir şeylerini unutma sıklığın nedir? Neredeyse hiç çünkü her şeyimin yeri her zaman bellidir. Çok nadir. Çantamı bir gece önceden veya çıkmadan son dakika kontrol ederim. Çok sık! Telaşla evden fırladığım için kapıdan dönüp içeride eşya aradığım çok olur. Unutmam ama unutursam da bunu dünyanın sonu yapmam, bir şekilde hallederim. 8/8 Sabahları seni en çok ne strese sokuyor? Önceden öngöremediğim, planımı bozan beklenmedik her küçük detay. Giymek istediğim o spesifik kıyafetin ütüsüz veya kirli olduğunu o an fark etmek. Trafik durumunun aniden değişmesi. Birinin beni sürekli "Hadi, acele et, geç kalıyoruz!" diye sıkıştırması.