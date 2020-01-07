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  4. Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 21:35 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda sabah saatlerinde bir uçağın pistten çıkma anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na sorunsuz indiği görülüyor ancak piste teker koymasından sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı pistten çıktığı görülüyor.

Sabah saatlerinde Birleşik Arap Emirlikleri Sharjah Havalimanı'ndan İstanbul'a gelen Pegasus Havayolları'na ait uçak, inişten sonra Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkmış, havalimanı uçuşlara kapatılmıştı.

PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Pegasus Havayolları'ndan uçağın inişten pistten çıkmasına ilişkin açıklama yapılmıştı.

Açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

"Sharjah-Sabiha Gökçen seferini yapan PC747 sefer sayılı TC-CCK kuyruk tescilli uçağımız, bugün (7 Ocak 2020) İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. Yolcularımızın ve ekibimizin emniyetli şekilde tahliyesi sağlanmıştır. Herhangi bir can kaybı veya yaralanma bulunmamaktadır. Gerekli inceleme başlatılmış olup gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Birleşik Arap Emirlikleri Şarja – İstanbul seferini yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, bugün 09.43’te Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaptıktan kısa bir süre sonra kötü hava şartları nedeniyle pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 164 yolcu güvenli bir şekilde tahliye edilmiş olup, herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir. Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçuşlar geçici bir süre durdurulmuştur." denilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Pegasus Sabiha Gökçen uçak

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