HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli dakikalar kamerada! Uçağı kaçıran İsrailli baba ve oğlu, ortalığı ayağa kaldırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli dakikalar kamerada! Uçağı kaçıran İsrailli baba ve oğlu, ortalığı ayağa kaldırdı

04.07.2023 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İsrail uyruklu baba ve oğlu, ortalığı birbirine kattı. İstanbul-Tel Aviv uçuşunu kaçıran baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak açtıktan sonra aprona atladı. Kaçırdıkları AnadoluJet'in uçağını iten push-back aracına binmeye çalışan iki yolcu, çalışanlar ve polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Aprondaki hareketli anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte detaylar...

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 13.10 'da İstanbul-Tel Aviv seferini yapmaya hazırlanan AnadoluJet'in seferinde hareketli dakikalar yaşandı. Uçağa biniş işlemlerini kaçıran 5 kişilik İsrailli aile ortalığı birbirine kattı.

86a89f9d84aad31c26686cf13b4ef34e

'Push-back' aracıyla harekete hazırlanan uçağı durdurmak isteyen baba ve oğlu, körük kapısını zorlayarak, 3 metre mesafe yükseklikten aprona atladı.

5bf0ee2d4e70fe42ebdbfe04a1871e63

Olayı gören uçak altındaki görevliler anında baba ve oğluna müdahele ederken, polis ekipleri de olay yerine hızla gelerek iki kişiyi etkisiz hale getirdi.

65b9c7f8f5023a0943b169bd17bacf52

Ters kelepçe yapılan baba ve oğlu polis tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

cfe097e21320dbda41e9f76c2e02a2d7

'Uçuş güvenliğini tehlikeye düşürmekten' işlem yapılan iki yolcu savcılığa sevk edildi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'daki 5 yıldızlı otelde korkunç olay! Antalya'daki 5 yıldızlı otelde korkunç olay!
Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...Yaptığı provokasyonla büyük tepki çeken Momika'nın yeni fotoğrafları servis edildi! İşte bağlı olduğu eski örgüt...
Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...' Fatih Portakal veda etti: 'Dilimin kemiği bazen olmuyor...'
Anahtar Kelimeler:
Sabiha Gökçen istanbul sabiha gökçen havalimanı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

16 aylık bebeğini evde tek başına bırakıp 10 günlük tatile çıktı

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! "Çocuk yakışıklı olmuş"

Sihirli Annem'in Ceren'i ve Cem'i tatilde! "Çocuk yakışıklı olmuş"

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Sadece bisikletle yanından geçti! Eli bir anda davul gibi şişti...

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Dagi'de net %50 indirim ve 1 alana 1 hediye fırsatı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.