Sabiha Gökçen’deki Apronda Düğün konseptine yoğun ilgi

Anıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA) - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kullanılmayan eski terminalinde yapılması planlanan “Apronda Düğün” konsepti yoğun ilgi görüyor.

Kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün buluştuğu ve bu yıl 6’ıncısı düzenlenen "ACE of M.I.C.E. Exhibition" fuarının en dikkat çeken projelerinden biri de İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel’in tanıttığı “Apronda Düğün” konsepti oldu.

Fuara katılımcı olarak gelen acenteler ve ziyaretçiler konsept hakkında bilgiler aldı. Apronda düğün konsepti hakkında bilgiler veren İstanbul Sabiha Gökçen Airport Hotel’in Müdürü Yalın Akalan, ”Hemen otelimizin yan tarafında eski terminalimiz var. Bu terminalimizin içi çok büyük. 3 bin, 3 bin beşyüz kişiye kadar biz burada seminerler yapabiliriz. Düğünler yapabiliriz. Ben sanmıyorum ki hiçbir otelin ya da konferans salonunun önünden uçaklar insin ve kalksın. Bizim uçak kalkabilen ve inebilen manzaralı bir alanımız var. Ve biz bu alanda düğün organizasyonları yapabiliriz. Toplantı ve seminerler de yapabiliriz. Çok ismi duyulmayan bir proje. Biz bunu gerçekleştirmek istiyoruz. Standımızı ziyaret eden her ziyaretçiler, acenteler ve otel sahipleri bize bu konsepti soruyor. Aprona karşı düğünün nasıl olacağını soruyorlar. Bu bizim için çok önemli bir tanıtım fırsatı” dedi.