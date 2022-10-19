Sabit telefon yönlendirme iptali nasıl yapılır? Sabit hat yönlendirme nasıl iptal edilir?

Sabit telefonu ister ev telefonuna ister iş telefonuna ya da kişisel bir cep telefonunda kullanılabilmektedir. Çağrı yönlendirme sayesinde her koşulda ulaşılabilir olmak mümkündür. Hem yönlendirme hem de iptal işlemleri oldukça basit adımlar içermektedir. Sabit telefon yönlendirme ve sabit telefon yönlendirme iptali işlemleri için birkaç tuşa basılması yeterli olacaktır.

Sabit hat yönlendirme nasıl iptal edilir?

Kullanıcılar numara değişikliği ya da gerek görülmeyen durumlarda telefon yönlendirme işlemlerini iptal etmek isteyebilir. Bunun için Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell operatörlerinin sunduğu hizmetlerden yararlanılabilir.

Türk Telekom arama yönlendirme iptali

Sabit telefon yönlendirme iptali için Türk Telekom kullanıcılara 5 farklı alternatif yol sunmaktadır. İptal işlemi için uygulanabilecek seçenekler şöyledir:

• Telefon üzerinden Türk telekom arama yönlendirme iptali: Telefonun “Ayarlar” bölümü açılır. Ardından “Arama Yönlendirme” menüsüne girilir. Açılan ekrandan yönlendirmeyi kapalı hale getirerek işlem kısa sürede iptal edilebilir.

• Müşteri Hizmetleri üzerinden yönlendirme iptali: Kullanıcılar 444 1 444 nolu numarayı arayarak Türk Telekom müşteri hizmetlerine bağlanabilir. Ardından “Mobil” seçeneği seçilerek iptal işlemi gerçekleşir. Operatörün yönlendirmesine göre adımlar izlenir.

• Web sitesi üzerinden yönlendirme iptali: Öncelikle Türk Telekom mobil web sayfasına girerek, üst menüde yer alan “Abonelik ve Hat İşlemlerim” kısmı açılır. Ardından “Uzaktan Yönlendir” seçip ve işlem iptal edilir.

• SMS yolu ile yönlendirme iptali: Telefonun “Mesajlar” kısmında "UY IPTAL" yazıp, 9244'e kısa mesaj olarak göndererek yönlendirme iptali için başvurulur.

• Arama ekranından yönlendirme iptali: Arama ekranından yönlendirme işlemi iptali ##21#, ##67#, ##61# veya ##62# tuşlanarak iptal edilebilir.

Vodafone arama yönlendirme iptali

Firma yetkilisi, Online Self Servis üzerinden telefondaki yönlendirmeyi kaldırabilir. Online Servis menüsünde yer alan Telefon ve Hat İşlemleri ile Telefon Yönlendirme sayfaları açılır. Açılan ekrandan numara yönlendirmesi iptal edilebilir.

Turkcell arama yönlendirme iptali

Telefondan ##002# arama tuşu veya sadece ## yönlendirme tipi kodu # arama tuşunu tuşlanarak iptal yapılabilir. Ayrıca “Dijital Operatör Uygulaması” üzerinden "Ayarlarım" sayfası açılır ve "Çağrı Ayarlarım" bölümünden iptal işlemi gerçekleştirilebilir.



