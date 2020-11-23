Sabunlarla ilgili ilginç araştırma! Kullanım tarihi geçmişse...

Kalıp sabunların çoğunun süresi iki ila üç yıl sonra dolar. Doğal veya el yapımı sabunların süresi, uçucu yağlar ve kokular küflenebileceğinden, bir yıl içinde kullanmak en doğru olanı.

SABUNUN SON KULLANMA TARİHİ DOLSA DA HALA ETKİLİ

Villanova Üniversitesi'nden kimyager olan Kevin Minbiole, ellerin 20 saniye sabun ve suyla yıkandığında bakteriler ve virüslerin hızlıca yok olduğunu söylüyor. Minbiole'ye göre sabun, moleküler yapısındaki polar ve nonpolar uçlar nedeniyle mikropları öldürmeye yardımcı oluyor. Kutupsal uç, sabunun suda çözünmesine yardımcı olur ve polar olmayan uç, yağı ellerinizden tutup lavaboda taşımaya yardımcı olur. Bakterilerin ve virüslerin dış taraflarını bozan ve ölmelerine neden olan polar olmayan uçtur.

Minbiole, son kullanma tarihinden sonra bile sabunun etkili bir şekilde kullanılabileceğini söylüyor tabii hala köpürüyorsa.

Çatlamış, kuru ve köpürmeyen bir sabunun süresi de dolmuş olabilir ya da ilk satın aldığınız zamanki kokulu kokusu olmayabilir.

TURUNCU LEKELER BELLİ EDİYOR

Sabunun çok eski olduğuna dair bir başka işaret de turuncu lekelerdir. Turuncu renk, sabunun içindeki yağın küflenmesinden kaynaklanmaktadır. Halen kullanımı teknik olarak güvenli olsa da sabun çok hoş kokmaz.

