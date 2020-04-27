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Saç boyalarına para saçmayın! İşte evde yapmak için pratik bir tarif...

Göksi Beköz Göksi Beköz
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kadınlar saç bakımına büyük önem verir. Bunun temel nedeni; saçlar uzadıkça bakımının zorlaşmasıdır. Kırıklar, dökülmeler, yağlanmalar can sıkıcı sorunların başında gelir. Bir de işin içine doğal olmayan boyaların verdiği zarar girince işler sarpa sarar. İşte bu sebeplerden dolayı günümüzde pek çok kadın kendi boyasını, doğal yollardan yapıp, uygulamaya başladı...

Saç boyalarına para saçmayın! İşte evde yapmak için pratik bir tarif...

Saç boyamak için birçok farklı yöntem bulunuyor. Genelde bu tür durumlarda kadınlar kuaförlere gidip, kendilerine en uygun olan boyayı saçlarına uygulatıyor. Ancak bugünlerde koronavirüs sebebiyle tüm kuaförler kapalı ve birçok kadın bakımını evde yapmak durumunda kaldı. Hal böyle olunca evde boya doğal yapımını öğrenmek zorunluluk oldu. Ayrıca kimyasal içeren boyaların saça ve saç derisine verdiği zarar da kadınların ilgisini doğal yöntemlere kaydırdı. Bu bağlamda birçok kadın evde saç boyası yapmak için araştırma yapmaya başladı.

DOĞAL MALZEMELERİ NASIL SEÇEBİLİRSİNİZ?

1

Evde doğal saç boyası yapacaksanız, malzemeleri saçınıza uygulamak istediğiniz renge göre seçmenizde fayda var. Piyasada doğal ürün adı altında satılan pek çok malzeme bulunuyor. Biraz dikkatle hangisinin daha sağlıklı olduğunu fark etmek zor değil.

SAÇLARINIZI AÇIK TONLARA BOYAMAK İSTİYORSANIZ...

2

Koyu renklerden sıkılıp, daha açık tonları isteyenler farklı malzemelerden saç boyası üretebilirler. Papatya, sarı kantaron, limon, çiçek yağı gibi malzemeleri kullanarak açık ton elde edebilirsiniz.

Tüm malzemeleri tek bir kaba koyun.
Kabınıza yarım litre su ekleyin ve kaynatın.
Karışımı bir gün dinlendirin ve daha sonra saçınıza uygulayın.

ÇARPICI KIZILLIĞI DOĞAL YOLLARDAN ELDE EDİN

3

Saçlarınızı farklı bir renk ile boyamak istiyorsanız kızıl aradığınız ton olabilir. Kızıl saç boyası için de doğal yöntemler bulunuyor. Mor soğan, şalgam, nar, zeytinyağı gibi malzemeler ile kızıl renge ulaşmaz oldukça kolay.

Mor soğan, şalgam ve narı yarım bardak su ile bir tencerede kaynatın.
Çay, yoğurt, zeytinyağı gibi malzemeleri de ekleyerek karıştırın.
Karışım yoğun kıvama gelene dek kına ekleyin.

BEYAZLARI KAPATMAK İÇİN DOĞAL SAÇ BOYASI

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Kadınların en büyük kabusu haline gelmiş beyazlar, dipten çıkmaya başladığında boyama vaktinin geldiğini işaret eder. Dipleri kapatmak için ceviz yaprağı, toz kına, toz Türk kahvesi ve zeytinyağı gibi malzemeleri kullanabilirsiniz.

İçi su dolu tencereye su ve ceviz yaprağını koyun ve kaynatın.
15 dakikalık süre sonunda ceviz yaprağının rengini alan suya diğer malzemeleri ekleyin.
Karışım yoğun hale gelene kadar karıştırın.

GEÇMİŞTEN GELEN TANIDIK: KINA

5

Eskiden saç boyası diye bir ürün yoktu. Dolayısıyla anneannelerimiz ve ninelerimiz saçlarını boyamak için hep kına maddesini kullanırdı. Günümüzde pek çok kadın kınayı yeniden keşfetti ve saçlarında kullanmaya başladı. Böylece daha az zararlı ve doğal bir ürünle saçlarını boyamanın keyfine vardı.


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