Saç boyalarına para saçmayın! İşte evde yapmak için pratik bir tarif...

Saç boyamak için birçok farklı yöntem bulunuyor. Genelde bu tür durumlarda kadınlar kuaförlere gidip, kendilerine en uygun olan boyayı saçlarına uygulatıyor. Ancak bugünlerde koronavirüs sebebiyle tüm kuaförler kapalı ve birçok kadın bakımını evde yapmak durumunda kaldı. Hal böyle olunca evde boya doğal yapımını öğrenmek zorunluluk oldu. Ayrıca kimyasal içeren boyaların saça ve saç derisine verdiği zarar da kadınların ilgisini doğal yöntemlere kaydırdı. Bu bağlamda birçok kadın evde saç boyası yapmak için araştırma yapmaya başladı.

DOĞAL MALZEMELERİ NASIL SEÇEBİLİRSİNİZ?

Evde doğal saç boyası yapacaksanız, malzemeleri saçınıza uygulamak istediğiniz renge göre seçmenizde fayda var. Piyasada doğal ürün adı altında satılan pek çok malzeme bulunuyor. Biraz dikkatle hangisinin daha sağlıklı olduğunu fark etmek zor değil.

SAÇLARINIZI AÇIK TONLARA BOYAMAK İSTİYORSANIZ...

Koyu renklerden sıkılıp, daha açık tonları isteyenler farklı malzemelerden saç boyası üretebilirler. Papatya, sarı kantaron, limon, çiçek yağı gibi malzemeleri kullanarak açık ton elde edebilirsiniz.

Tüm malzemeleri tek bir kaba koyun.

Kabınıza yarım litre su ekleyin ve kaynatın.

Karışımı bir gün dinlendirin ve daha sonra saçınıza uygulayın.