'Saç boyası bunu yapar mı?' demeyin

Saçlarındaki beyazları gizlemek, daha güzel ve genç görünmek için 10 yıldır hiç ara vermeden saçlarını boyatan Çinli kadın sağlığından oldu.

Rutin kuaför ziyaretlerinden birini yaptıktan sonra kendini yorgun hisseden, cilt rengi ve gözleri sarıya dönen kadın bu durumunu ilk başlarda çok da umursamadı. Ancak durumu günden güne kötüye gitti ve kocasının zorlamasıyla hastaneye kaldırıldı.

Kadının vücudunda yüksek düzeyde bilirubin (safraya rengini veren kahverengi-sari karisimi renkteki madde) olduğu tespit edildi. Ancak, ileri evre karaciğer hasarıyla karşı karşıya kalan kadının ilk başlarda hastalığına neyin neden olduğu tespit edilemedi.

Kapsamlı bir araştırmadan sonra doktorlar kadının hastalığının saç boyasından kaynaklandığını belirtti. 20 gündür hastanede tedavi gören kadının sağlık durumu iyi ancak karaciğeri oldukça hassas.

Cilt saç boyasındaki kimyasalları emebilir. Bu kimyasallar daha sonra karaciğerde metabolize edilir. Ancak Çinli kadın yıllardır ara vermeden saçlarını boyattığı için karaciğeri yorgun düştü ve bu duruma ayak uyduramadı. Bu gibi durumlarda, insanlar artık bitkisel bazlı saç boyalarını daha güvenli buluyor. Saç uzmanları saç boyasının altı aylık aralıklarla yapılmasını öneriyor.