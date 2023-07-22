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    4. Saç dökülmeniz tarihe karışacak! Sadece 1 malzeme ile dökülen saçlarınızı yeniden çıkartın

    Saç dökülmeniz tarihe karışacak! Sadece 1 malzeme ile dökülen saçlarınızı yeniden çıkartın

    22.07.2023 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Saç dökülmesi problemi günümüzde genç, yaşlı fark etmeksizin bir çok insanın karşı karşıya kaldığı bir problem. Mevsim geçişleri, saçı çok sık boyamak, saça çok sık kimyasal uygulamak, genetik faktörler ve stres gibi durumların ortaya çıkardığı saç dökülmesi için evde doğal tedavi yöntemleri araştırılıyor. 1 malzemeli kür tarifi ile saç dökülmenizi tarihe karıştırabilirsiniz.

    Özellikle erkeklerde daha fazla görülen ve kellik oluşumuna kadar giden saç dökülmesi problemi kadınlarında muzdarip olduğu bir konu. Saç dökülmesine iyi gelen 1 malzemeli kür tarifi çok etkili, çok başarılı aynı zamanda kolaylıkla yapabileceğiniz ve çoğu insanın evinde bulunan bir malzeme ile yapılıyor. Tek bir malzeme ve sıfır maliyetle saç dökülmesi probleminden çok kolay bir şekilde kurtulabilirsiniz.

    1 MALZEME İLE SAÇ DÖKÜLMESİNE SON

    Bu kürü uygularken en önemli nokta saçınızın temiz olması. Bu yüzden duştan çıktığınızda veya saçlarınızı yıkadıktan sonra uygulamanız gerekmektedir.

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    Karanfil Kürü

    Malzemeler;

    • 10 - 15 adet karanfil
    • 1 su bardağı su

    Yapılışı;
    Öncelikle bir bardak suyu cevzenin içerisine alın. Daha sonra cezvenin içerisine 10 - 15 adet karanfili ekleyin. Kaynadıktan sonra birkaç dakika daha kaynamasını bekleyin. Cevzenin altını kapatarak karanfilleri demlenmeye bırakın. Üzerini kapatarak daha iyi demlenmesini sağlayabilirsiniz. Soğuduktan sonra hazırladığının karanfil kürünü bi kaba/fısfıslı şişe içerisine alın.

    karanfilli su tarifi

    Uygulanışı;
    Karanfil suyunu saç diplerine masaj yaparak yedirin. Uygulamadan hemen sonra saç diplerinizin ferahladığını görebilirsiniz. Kranfilin antibakteriyel özelliği sayesinde saç dipleriniz hava alır. Yaklaşık 1 ay kullanabilirsiniz. İlk hafta her gün, ikinci hafta gün aşırı, sonraki hafta 3 günde bir ve son hafta 4 günde bir şeklinde kademe kademe azaltarak uygulayın. Bu kür, ince telleri saçları ekstra hacimli gösteriyor ve saç dökülmesine birebir etkili.

    Bu kürü uygulamanın yanında beslenmenize ve vitaminlerinize de dikkat etmeyi unutmayın.

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