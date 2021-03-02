Saç dökülmesi nedenleri arasında ateşli hastalıklar da varmış!

Şiddeti farklı olmakla birlikte özellikle orta yaşın üstündeki pek çok kişide gözlenen saç dökülmeleri, kimi zaman önemli bir sorun haline gelebiliyor. Geçirilen hastalıklara bağlı olarak görülebilen saç dökülmelerinde, Covid-19 enfeksiyonu atlatanlar da risk grubunda yer alıyor. Dermatolog Seher Küçükoğlu Cesur, saç dökülmelerinin ateşli seyreden birçok hastalık sonrası görülebildiğini söyledi.

Saç dökülmelerinin pek çok sebebi bulunduğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üy. Dermatolog Seher Küçükoğlu Cesur, “Bu sebepler; genetik nedenler, vitamin eksiklikleri (demir, b12, folik asit, çinko, biotin, b12), bazı iç hastalıklarında (tiroid hastalıkları gibi endokrin ve romatizmal hastalıklar) geçirilen enfeksiyonlar sonrası kullanılan ilaçlara bağlı stres, doğum sonrası saç dökülmeleri ve saçların kendi döngülerine bağlı dökülmeler olarak sıralanabilir” dedi.

“SAÇ DÖKÜLMESİ COVİD-19 ENFEKSİYONUNUN HABERCİSİ DEĞİLDİR”

Ateş ile seyreden enfeksiyonların ‘semptomatik alopesi’ denen saç dökülmelerine yol açabileceğini belirten Dr. Küçükoğlu Cesur, Covid-19 enfeksiyonu ile saç dökülmeleri arasında bu açıdan bir nedensellik bulunabileceğini ifade ederek şunları söyledi: