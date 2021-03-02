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Saç dökülmesi nedenleri arasında ateşli hastalıklar da varmış!

02.03.2021 15:44 | Son Güncelleme:
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Saç dökülmesi nedenleri arasında ateşli hastalıklar da varmış!

Saç dökülmesi nedenleri arasında ateşli hastalıkların da yer aldığını söyleyen uzmanlar, saç dökülmesi sorunu yaşayanların mutlaka vitamin değerlerinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili bilgi veren Dermatolog Seher Küçükoğlu Cesur, saç dökülmesinin koronavirüs belirtileri arasında olup olmadığı ile ilgili de açıklamada bulundu.

Şiddeti farklı olmakla birlikte özellikle orta yaşın üstündeki pek çok kişide gözlenen saç dökülmeleri, kimi zaman önemli bir sorun haline gelebiliyor. Geçirilen hastalıklara bağlı olarak görülebilen saç dökülmelerinde, Covid-19 enfeksiyonu atlatanlar da risk grubunda yer alıyor. Dermatolog Seher Küçükoğlu Cesur, saç dökülmelerinin ateşli seyreden birçok hastalık sonrası görülebildiğini söyledi.

Saç dökülmelerinin pek çok sebebi bulunduğuna dikkat çeken Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Öğr. Üy. Dermatolog Seher Küçükoğlu Cesur, “Bu sebepler; genetik nedenler, vitamin eksiklikleri (demir, b12, folik asit, çinko, biotin, b12), bazı iç hastalıklarında (tiroid hastalıkları gibi endokrin ve romatizmal hastalıklar) geçirilen enfeksiyonlar sonrası kullanılan ilaçlara bağlı stres, doğum sonrası saç dökülmeleri ve saçların kendi döngülerine bağlı dökülmeler olarak sıralanabilir” dedi.

“SAÇ DÖKÜLMESİ COVİD-19 ENFEKSİYONUNUN HABERCİSİ DEĞİLDİR”

Ateş ile seyreden enfeksiyonların ‘semptomatik alopesi’ denen saç dökülmelerine yol açabileceğini belirten Dr. Küçükoğlu Cesur, Covid-19 enfeksiyonu ile saç dökülmeleri arasında bu açıdan bir nedensellik bulunabileceğini ifade ederek şunları söyledi:

“Coronavirüs enfeksiyonu ateş ile seyreden sistemik bir hastalığa yol açar. Dolayısı ile Covid-19 enfeksiyonlarından sonra hem enfeksiyona bağlı hem de kullanılan ilaçlara bağlı ‘semptomatik alopesi’ adını alan saç dökülmeleri görülebilir. Saçların genelinde seyrelme, saçlarda incelme ile kendini gösteren bu sorun bazı kişilerde Covid-19 enfeksiyonu geçirildikten yaklaşık 2-4 ay sonra da ortaya çıkabiliyor. Bununla birlikte saç dökülmesi, Covid-19 enfeksiyonunun habercisi olmayıp hastalığın bir sonucudur.”

“VİTAMİN DEĞERLERİNE BAKILMALI”

Özellikle sıkı diyetlere bağlı olarak vitamin eksikliği ve stresin de vücut direncinde düşüklüğe neden olarak saç sökülmesine yol açabileceğini söyleyen Dr. Küçükoğlu Cesur, sağlıklı saçlar için öncelikli olarak sıkı diyetlerden kaçınıp sağlıklı ve düzenli beslenmek gerektiğini vurguladı. Saç dökülmesi yaşandığında ilk olarak kan testleri yapılarak vitamin değerlerinin ve iç hastalıkların gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Dermatolog Dr. Seher Küçükoğlu Cesur, “Eksik değerlerin yerine koyulmasıyla birlikte sağlıklı beslenmek önemlidir. Destekleyici tedavi olarak saç bakım losyonları ve saç dökülme önleyici şampuanlar kullanılabilir” tavsiyelerinde bulundu.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)
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