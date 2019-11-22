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Saç dökülmesi psikolojiyi nasıl etkiliyor?

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
RUH SAĞLIĞI HABERLERİ  | Son Güncelleme

En önemli aksesuarımız olan saçlarımızın dökülmesi psikolojimizi etkilediği gibi saç kayıplarının nedenleri de psikolojik olabilir. Saç dökülmesinin her birey üzerinde farklı etkileri vardır.

Saç dökülmesi psikolojiyi nasıl etkiliyor?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, saç dökülmesinin psikolojik etkilerine değindi. Özellikle saç kayıplarının yaşattığı duygusal etkiler zorlayıcı olabilir. Kişinin kaygı düzeyinin yüksek olması kişinin bedensel fonksiyonlarına yansır.

HANGİ DURUMLAR SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLUR?

Bilhassa anksiyete (kaygı) bozukluklarında kalp çarpıntısı, mide bulantısı, nefes almakta güçlük, huzursuzluk gibi etkileri olmakla beraber uzun süreli kaygı bozukluklarında saç dökülmesine sebebiyet verir.

Aynı durum depresyon hastaları içinde geçerlidir. Depresyon hastalarında mutsuzluk, isteksizlik, öz bakımda azalmalar kişide saç kayıplarına sebebiyet verir. Aynı zamanda psikolojik kökenli olmayan saç kayıpları da kişide psikolojik hastalıkları meydana getirir. Saç dökülmesi yaşayan kişilerin en çok etkilendiği durumlara bakacak olursak birinci sırada gençliğin sonu gibi algılanması ve yaşlanma kaygısını görüyoruz.

BİR DİĞER SONUCU ÖZGÜVEN KAYBI

Saç dökülmesi kadınlarda da erkeklerde de daha olgun görünmeye neden olmakla birlikte pek çok kişi tarafından; gençlik döneminin, canlılığın ve çekiciliğin bitmeye başladığının sinyalleri olarak yorumlanabilir.

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Saç dökülmesinin bir diğer psikolojik sonucu özgüven kayıdır. Saçlarına eskisi gibi şekil ve hacim verememek kişide özgüven sorunu ortaya çıkarmakta ve eskisi gibi sosyal ortamlara katılmakta güçlük çeker.

SADECE ERKEKLER İÇİN GEÇERLİ DEĞİL

Fiziksel güzellik, kişilerin kendilerine duydukları özgüvenin önemli parçalarından biridir. Saç dökülmesi kişisel özgüveni ve kişinin kendine verdiği değeri belirgin olarak aşağıya çeker. Pek çok araştırmada ileri düzeyde kellik sorunu olan kişilerin anksiyete ve depresyona daha yatkın oldukları gösterilmiştir, ve bu durum sadece erkekler için geçerli değildir.

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PSİKOLOJİK DESTEK, SAÇ DÖKÜLMELERİNİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

İstatistikler saçları dökülen kadınların sürekli dökülen alanı kamufle etmek ya da durumu saklamak için çaba sarf etmeleri nedeni ile kendini ifade etmede, konuya odaklanmakta sıkıntı yaşadığını ortaya koymuştur.

Saçları dökülen kişilerin dermatolojik tedavinin yanı sıra psikolojik destek almaları da büyük önem arz etmektedir. Anksiyete (kaygı) bozukluğu ve depresyon yaşayan kişilerin psikolojik destek alması saç dökülmelerinin önüne geçmek adına önemli bir adımdır.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak
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