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Saç dökülmesine karşı dermatologlar bunu öneriyor! Sağlıklı uzayan saçlar için...

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.01.2025 09:22
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Saç dökülmesi kadın erkek fark etmeksizin birçok kişinin kabusu haline gelen problemlerden biri. Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Erşan Bilgili, saç mezoterapisi ile saç dökülmesinin durdurulabileceğini dile getirdi.

Saç dökülmesine karşı dermatologlar bunu öneriyor! Sağlıklı uzayan saçlar için...

Dermatoloji Uzmanı Dr. Mehmet Erşan Bilgili, son yıllarda saç dökülmesiyle mücadele eden hastalar için etkili bir seçenek haline gelen saç mezoterapisi hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgili, saç mezoterapisinin kıl köklerinin sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi ve dökülmenin önlenmesi amacıyla, saçlı deriye belirli aralıklarla enjekte edilen ve özel formülasyonlardan oluşan ilaçlarla yapılan bir tedavi yöntemi olduğunu aktardı. Bilgili, bu tedavinin saçı besleyen ve güçlendiren vitaminler, mineraller, proteinler ve büyüme faktörleri gibi maddelerle uygulandığını vurguladı.

SAÇ MEZOTERAPİSİ KADINLAR İÇİN DE UYGUN BİR SEÇENEK

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Erkek tipi saç dökülmesi yaşayan hastalar için özellikle tavsiye edilen bu tedavinin yalnızca erkekler için değil, aynı zamanda kadınlar için de uygun bir seçenek sunduğunu belirten Bilgili, “Saç mezoterapisi, her yaş grubundan ve her cinsiyetten hasta için son derece etkili ve güvenli bir tedavi yöntemidir. Özellikle erkek tipi saç dökülmesi yaşayan kişilerde, saç dökülmesinin durdurulması ve kıl köklerinin güçlendirilmesi konusunda ciddi faydalar sağlar” şeklinde konuştu.

4-6 SEANS UYGULANIYOR, YAPILAN SAÇ BAKIMLARININ ETKİSİNİ ARTIRIYOR

saç dök

Tedavi sürecinde hastaların düzenli takiplerinin önemine dikkat çeken Bilgili, saç mezoterapisinin genellikle 4 ile 6 seans şeklinde uygulandığını belirtti. Seansların, hastanın ihtiyaçlarına göre 15 gün aralıklarla veya bazen ayda bir düzenli olarak yapılabildiğini dile getiren Bilgili, uygulamanın avantajlarını ise “Mezoterapide saçlı deriye uygulanan enjeksiyonda bulunan formül sayesinde kan akışı iyileştirilir. Saç folliküllerinin daha iyi beslenerek güçlenmesi sağlanır. Enjekte edilen formül aynı zamanda uygulandığı bölgedeki sebum salgısını düzenler. Yapılan saç bakımlarının etkisini artırır" şeklinde ifade etti.

CERRAHİ BİR İŞLEM DEĞİL, HASTA KONFORU AÇISINDAN RAHAT BİR SÜREÇ

sağlıklı ve gür saçlar

Saç mezoterapisinin cerrahi bir işlem olmadığını, herhangi bir anestezi gerektirmediğini ve hasta konforu açısından rahat bir tedavi süreci sunduğunu belirten Bilgili, bu işlemin ağrısız ve acısız olduğu için konforlu bir uygulama süreci sağladığını aktararak, “Mikro iğneler aracılığıyla yapılan işlem mezoderm adlı orta tabakaya nüfuz eder. İşlemden sonraki iyileşme sürecinde de kalıcı bir ağrı olmaz” dedi. Saç dökülmesi problemi yaşayanların, uzman dermatologlarla görüşerek saç mezoterapisi gibi etkili yöntemleri değerlendirmeleri gerektiğini belirten Bilgili, bu tedavinin saç sağlığına önemli katkılar sunduğunu sözlerine ekledi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesi saç
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