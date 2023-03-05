Saç dökülmesini anında durduruyor! Tüm dökülen saçlarınızı geri kazandıran maske tarifi

Saçın görünümü hem kadınlar hem de erkekler için önem taşıyor. Yaşanan stresler, hormonal değişiklikler, yetersiz beslenme, kimyasal ve ısıl işlemler saç dökülmesini arttıran faktörler arasında yer alıyor. Saçlarınızın dökülmesinden şikayetçiyseniz ve bu durumu düzeltmek için etkili maske tarifi arıyorsanız hazır kimyasal ürünlere para vermenize gerek yok.

Evde yapılan etkili saç maskesi sayesinde saç dökülmesi çok kısa bir süre içerisinde duruyor ve düzenli kullanımda dökülen saçlarınız yeniden çıkıyor. Dökülen saçların sağlam olması ve tekrardan dökülmemesi için bu süreçte kafa derisine düzenli olarak masaj yapmak ve bol vitaminli, doğal yağlar içeren gıdaları tüketmek gerekiyor. Yaptığınız uygulamalara rağmen saç dökülmeniz devam ediyorsa bir doktora başvurabilirsiniz.

SAÇ ÇIKARTAN MASKE TARİFİ

Malzemeler

2 çorba kaşık toz hardal

1 çorba kaşık şeker

1yumurta sarısı

60 ml sıcak su

2 çorba kaşık zeytinyağı

Yapılışı

2 çorba kaşık toz hardal, 1 çorba kaşık şeker, 1 yumurta sarısını bir kapta harmanlayın.Üzerine 60 ml su ve 2 çorba kaşığı zeytinyağı ekleyin. Ve bu karışımı saç fırçası yardımıyla saçınızın köklerine yedirin.Maskeyi yalnızca saç diplerine uygulayın ve saçınıza bone takın veya streçleyin. 40 dakika bekleyip sıcak suyla saçınızı durulayın. Maske haftada sadece 1 kere yapabilirsiniz. Komple 14 hafta yapabilirsiniz.

