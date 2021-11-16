Saç dökülmelerine dur deyin! Saç derisini besleyerek dökülmeyi azaltan tamamen doğal tarifler

Saçlarınızdaki yoğun dökülme; kuruyan saç derisi, zayıf saç kökleri gibi sorunlardan kaynaklanıyorsa tamamen doğal ve oldukça faydalı saç bakım tariflerimizi deneyebilirsiniz.
Yumurta, sahip olduğu vitamin ve proteinler sayesinde kökten uca bakım yaparak saçlarınızı güçlendirip dökülmeleri azaltır. B12 ve sülfür içerdiği için saçların hızla uzamasına da yardımcı olur. İşte, yumurtalı maske tarifi...
MALZEMELER
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet yumurta
1 su bardağı süt
HAZIRLANIŞI
Önce yumurtayı bir kâsede iyice çırpın.
Diğer malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam edin.
Hazırladığınız maskeyi saç köklerine ve uçlarına iyice yedirip bir bone takın.
Mis kokulu lavantalar sadece ruha değil, saçlara da iyi geliyor. Saçları besleyip ışıl ışıl bir parlaklığa kavuşturan lavanta suyu tarifimize geçelim.
MALZEMELER
3 su bardağı kaynamış su
HAZIRLANIŞI
Lavantayı sıcak suda iyice demlendirdikten sonra süzdüğünüz suyunu biraz dinlendirin.
Ilıyan lavanta suyu ile saçlarınızı güzelce yıkayın.
Yaz boyu avuç avuç tükettiğimiz çilek de saç derisinin pH değerlerini düzenleyerek dökülmeleri azaltıyor.
MALZEMELER
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
1 tatlı kaşığı bal ya da badem yağı
HAZIRLANIŞI
Çilekleri homojen bir kıvam alana kadar ezin.
Hindistan cevizi yağı ve tercihinize göre bal veya badem yağını ekleyin.
Malzemeler iyice karıştıktan sonra saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.
Muz, yaklaşık %75 oranda su içermekle birlikte vitamin, potasyum ve antioksidan bakımından da çok zengin bir meyve. Saçları nemlendirip güçlendirerek daha az dökülmelerini ve hızla uzamalarını sağlıyor.
MALZEMELER
1 yemek kaşığı bal
2 olgun muz
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
HAZIRLANIŞI
Muzu ezin, diğer malzemeleri ekleyin, iyice karıştırın.
Saçlarınıza masaj yaparak uygulayın.
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