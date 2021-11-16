Saç dökülmelerine dur deyin! Saç derisini besleyerek dökülmeyi azaltan tamamen doğal tarifler

Saçlarınızdaki yoğun dökülme; kuruyan saç derisi, zayıf saç kökleri gibi sorunlardan kaynaklanıyorsa tamamen doğal ve oldukça faydalı saç bakım tariflerimizi deneyebilirsiniz.

YUMURTA MASKESİ

Yumurta, sahip olduğu vitamin ve proteinler sayesinde kökten uca bakım yaparak saçlarınızı güçlendirip dökülmeleri azaltır. B12 ve sülfür içerdiği için saçların hızla uzamasına da yardımcı olur. İşte, yumurtalı maske tarifi...

MALZEMELER

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı limon suyu

HAZIRLANIŞI

Önce yumurtayı bir kâsede iyice çırpın.

Diğer malzemeleri de ekleyip çırpmaya devam edin.

Hazırladığınız maskeyi saç köklerine ve uçlarına iyice yedirip bir bone takın.

Yirmi dakika bekledikten sonra saçlarınızı soğuk suyla durulayın.

LAVANTA SUYU

Mis kokulu lavantalar sadece ruha değil, saçlara da iyi geliyor. Saçları besleyip ışıl ışıl bir parlaklığa kavuşturan lavanta suyu tarifimize geçelim.

MALZEMELER

3 su bardağı kaynamış su

1 tatlı kaşığı kuru lavanta

HAZIRLANIŞI

Lavantayı sıcak suda iyice demlendirdikten sonra süzdüğünüz suyunu biraz dinlendirin.

Ilıyan lavanta suyu ile saçlarınızı güzelce yıkayın.

Ardından su ile durulayın.

ÇİLEK MASKESİ

Yaz boyu avuç avuç tükettiğimiz çilek de saç derisinin pH değerlerini düzenleyerek dökülmeleri azaltıyor.

MALZEMELER

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 tatlı kaşığı bal ya da badem yağı

4-5 adet çilek

HAZIRLANIŞI

Çilekleri homojen bir kıvam alana kadar ezin.

Hindistan cevizi yağı ve tercihinize göre bal veya badem yağını ekleyin.

Malzemeler iyice karıştıktan sonra saç diplerinize masaj yaparak uygulayın.

Saçlarınız maskeyi emene kadar bekleyip ardından ılık suyla durulayın.

MUZ MASKESİ

Muz, yaklaşık %75 oranda su içermekle birlikte vitamin, potasyum ve antioksidan bakımından da çok zengin bir meyve. Saçları nemlendirip güçlendirerek daha az dökülmelerini ve hızla uzamalarını sağlıyor.

MALZEMELER

1 yemek kaşığı bal

2 olgun muz

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

HAZIRLANIŞI

Muzu ezin, diğer malzemeleri ekleyin, iyice karıştırın.

Saçlarınıza masaj yaparak uygulayın.

Bir müddet bekleyip yıkayın.



