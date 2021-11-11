Bunları okumadan kuaföre gitmeyin! Yüz şeklinize göre en doğru saç kesim modelleri

Saçlarınızı kestirdikten sonra aynadaki görüntünüz sizi mutlu etmediyse bu, yüzünüze en uygun modeli seçmemenizden kaynaklanıyor olabilir. Yüz hatlarınızın en doğru ve estetik şekilde vurgulanmasında saç modeliniz büyük bir role sahip. Dolayısıyla kuaföre gitmeden önce yüz tipini tespit etmeli ve en doğru saç modeline karar vermelisiniz. Oval, kare, üçgen gibi farklı yüz şekillerine en uygun saç kesimlerini sizin için araştırdık. Hadi, birlikte bir göz atalım.

OVAL YÜZ

Çoğu saç kesiminin uyduğu nadir yüz şekillerinin başında oval yüz gelir.

Yüzünüz ovalse omuz hizasında uzun bob kesimleri deneyebilirsiniz.

Oval yüze sahipseniz saç kesiminde yüz hatlarınızı kapatmamaya özen göstermelisiniz. Katlı kesimler yerine daha düz kesimli saç modellerini tercih etmelisiniz.

YUVARLAK YÜZ

Yuvarlak yüz hattına sahipseniz yüzünüzü daha uzun ve ince gösteren saç modelleri tercih edebilirsiniz.

Omuz hizasında ve kat kat kesilen saçlar, yüzünüzün yuvarlak yapısını gizlemenize yardımcı olur.

Elmacık kemiklerine denk gelecek şekilde bırakılan perçemler de yüzünüzü daha ince göstermenize imkan tanır.

UZUN YÜZ

Uzun bir yüze sahipseniz en büyük dezavantajınız alnınızın genişliği.

Dilerseniz kaküllü bir saç modeli tercih ederek alnınızı örtebilir ve daha orantılı bir yüz şekline kavuşabilirsiniz.

Kakül istemiyorsanız saçınızı ortadan ikiye ayırıp uzun perçemler kestirerek de alnınızı kamufle edebilirsiniz.

KALP YÜZ

Kalp şeklindeki yüzlerin en belirgin özelliği, sivri bir çene yapısına sahip olmak.

Çene yapınızın sivriliğini gizlemek için tepeden kat kat inen kaküllü saç modellerini deneyebilirsiniz.

Yüzünüz kalp şeklindeyse düz saç kesimlerinden kaçınmanız gerekir. Katlı lob kesim modelleri, tam da size göre!

KARE YÜZ