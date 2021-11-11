Bunları okumadan kuaföre gitmeyin! Yüz şeklinize göre en doğru saç kesim modelleri

Saçlarınızı kestirdikten sonra aynadaki görüntünüz sizi mutlu etmediyse bu, yüzünüze en uygun modeli seçmemenizden kaynaklanıyor olabilir. Yüz hatlarınızın en doğru ve estetik şekilde vurgulanmasında saç modeliniz büyük bir role sahip. Dolayısıyla kuaföre gitmeden önce yüz tipini tespit etmeli ve en doğru saç modeline karar vermelisiniz. Oval, kare, üçgen gibi farklı yüz şekillerine en uygun saç kesimlerini sizin için araştırdık. Hadi, birlikte bir göz atalım.
Çoğu saç kesiminin uyduğu nadir yüz şekillerinin başında oval yüz gelir.
Yüzünüz ovalse omuz hizasında uzun bob kesimleri deneyebilirsiniz.
Yuvarlak yüz hattına sahipseniz yüzünüzü daha uzun ve ince gösteren saç modelleri tercih edebilirsiniz.
Omuz hizasında ve kat kat kesilen saçlar, yüzünüzün yuvarlak yapısını gizlemenize yardımcı olur.
Uzun bir yüze sahipseniz en büyük dezavantajınız alnınızın genişliği.
Dilerseniz kaküllü bir saç modeli tercih ederek alnınızı örtebilir ve daha orantılı bir yüz şekline kavuşabilirsiniz.
Kalp şeklindeki yüzlerin en belirgin özelliği, sivri bir çene yapısına sahip olmak.
Çene yapınızın sivriliğini gizlemek için tepeden kat kat inen kaküllü saç modellerini deneyebilirsiniz.
Köşeli ve keskin hatları olan kare yüze sahipseniz kısa saç modelleri yerine uzun saç modellerini tercih edebilirsiniz.
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