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Bunları okumadan kuaföre gitmeyin! Yüz şeklinize göre en doğru saç kesim modelleri

11.11.2021 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saçlar, nasıl göründüğünüz konusunda belirleyici bir unsur olduğu için biraz değişikliğe ihtiyaç duyduğunuzda siz de kuaförün yolunu tutuyor olabilirsiniz. Yeni saç modelinizi belirlerken dikkat etmeniz gereken en önemli unsurlardan biri, yüz şekliniz. Peki, yüz şeklinize en uygun saç modeli hangisi?

Bunları okumadan kuaföre gitmeyin! Yüz şeklinize göre en doğru saç kesim modelleri

Saçlarınızı kestirdikten sonra aynadaki görüntünüz sizi mutlu etmediyse bu, yüzünüze en uygun modeli seçmemenizden kaynaklanıyor olabilir. Yüz hatlarınızın en doğru ve estetik şekilde vurgulanmasında saç modeliniz büyük bir role sahip. Dolayısıyla kuaföre gitmeden önce yüz tipini tespit etmeli ve en doğru saç modeline karar vermelisiniz. Oval, kare, üçgen gibi farklı yüz şekillerine en uygun saç kesimlerini sizin için araştırdık. Hadi, birlikte bir göz atalım.

OVAL YÜZ

  • Çoğu saç kesiminin uyduğu nadir yüz şekillerinin başında oval yüz gelir.

  • Yüzünüz ovalse omuz hizasında uzun bob kesimleri deneyebilirsiniz.

  • Oval yüze sahipseniz saç kesiminde yüz hatlarınızı kapatmamaya özen göstermelisiniz. Katlı kesimler yerine daha düz kesimli saç modellerini tercih etmelisiniz.
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YUVARLAK YÜZ

  • Yuvarlak yüz hattına sahipseniz yüzünüzü daha uzun ve ince gösteren saç modelleri tercih edebilirsiniz.

  • Omuz hizasında ve kat kat kesilen saçlar, yüzünüzün yuvarlak yapısını gizlemenize yardımcı olur.

  • Elmacık kemiklerine denk gelecek şekilde bırakılan perçemler de yüzünüzü daha ince göstermenize imkan tanır.

UZUN YÜZ

  • Uzun bir yüze sahipseniz en büyük dezavantajınız alnınızın genişliği.

  • Dilerseniz kaküllü bir saç modeli tercih ederek alnınızı örtebilir ve daha orantılı bir yüz şekline kavuşabilirsiniz.

  • Kakül istemiyorsanız saçınızı ortadan ikiye ayırıp uzun perçemler kestirerek de alnınızı kamufle edebilirsiniz.

KALP YÜZ

  • Kalp şeklindeki yüzlerin en belirgin özelliği, sivri bir çene yapısına sahip olmak.

  • Çene yapınızın sivriliğini gizlemek için tepeden kat kat inen kaküllü saç modellerini deneyebilirsiniz.

  • Yüzünüz kalp şeklindeyse düz saç kesimlerinden kaçınmanız gerekir. Katlı lob kesim modelleri, tam da size göre!
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KARE YÜZ

  • Köşeli ve keskin hatları olan kare yüze sahipseniz kısa saç modelleri yerine uzun saç modellerini tercih edebilirsiniz.

  • Keskin yüz hatlarınıza daha oval bir görünüm kazandırarak yumuşatmak için dalgalı ya da asimetrik saç kesimlerini deneyebilirsiniz.
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Anahtar Kelimeler:
saç modelleri
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