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Saç dökülmesini durduran en etkili yöntem! Yeni saçların çıkması için şampuanınıza ekleyin

20.06.2023 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi dönem dönem yaşanan problemler arasında yer alıyor. Saç dökülmesini durdurmak için müdahale edilmemesi saçların azalmasına ve kelliğe neden olabiliyor. Şampuana katılan bir ürün saç dökülmesi durdurmakla kalmıyor yeni saçların çıkmasını sağlıyor.

Saç dökülmesini durduran en etkili yöntem! Yeni saçların çıkması için şampuanınıza ekleyin

Saç dökülmesini önlemek ve yeni saç çıkartmak için yüksek fiyatlı saç bakım ürünleri bulunuyor. Ancak bu ürünler fiyatlarına rağmen istenilen sonucu vermeyebiliyor. Saç bakımında kullanılan doğal yöntemler çok daha etkili sonuçlar sağlayabiliyor. Özellikle saç yıkama rutinini oluşturmak ve bu rutinde kullanılan ürünlere dikkat etmek saç dökülmesinde gözle görülür farklılıklar yaratıyor.

Saçınızı yıkarken kafa derinize iyice masaj yapmanız kan dolaşımını sağlayarak yeni saç oluşumuna katkı sağlıyor. Ayrıca saçlarınızı kurutup şekillendirirken ısıl işlemlerden ve kimyasal ürünlerden uzak durmanız saç dökülmesini ve yıpranmasını önlüyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMEK İÇİN

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Çam terebentin yağını bir şişe şampuanın içerisine 25 damla kadar ekleyerek kullanabilirsiniz. Çam terebentin yağı saç köklerini besleyerek dökülmesini engeller ve yeni saç oluşumunu hızlandırır. Ayrıca saç köklerinin uyarılması sonucu saç uzaması da hızlanır.

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