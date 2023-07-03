Saç dökülmesini kökten çözecek formül! 1 damlası bile etki gösteriyor, kellik tarih oluyor

Saç dökülmesi sorunu birçok kişiyi olumsuz yöne etkiliyor. Genetik yapı da dahil olmak üzere; yetersiz beslenme, aşırı boya ve stres gibi faktörler saç dökülmesini tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Günde 80 ila 100 tel arası saç dökülmesi normaldir. Fakat aşırı saç dökülmesi uzun zaman sonra kelliğe ya da bölgesel seyrekliğe neden olabiliyor.

Saç dökülmesini önleyip yeni saç çıkarmak için uygulanan birçok yöntem var. Evde saç bakımı dendiğinde akıllara gelen en etkili yöntem zengin vitamin içeriği ile öne çıkan yağlardır.

SAÇ DERİSİNİ BESLİYOR

Sarımsak yağı içerisinde saç için gerekli olan B1 vitamini, B6 vitamini, C vitamini, E vitamini ve sülfür gibi birçok vitamini barındırır. Hem saç derisini besler hem de saç dökülmesi sorununa iyi gelir.

Sarımsak yağı kepek sorunu olanlar için de biçilmiş kaftan.

İşte sarımsak yağı saç bakım formülü:

Sarımsak yağını cezvede çok az ısıtın. Ardından saç diplerinize sürün.

Başınıza bir bone geçirin veya streç bir filmle sarın. 1 gece boyunca saçınızda bekletin.

Uyandığınızda saçlarınızı yıkayın. 2 günde 1 tekrarlayın.

SAÇLARINIZ DAHA CANLI VE PARLAK OLACAK

Zeytinyağı, A vitamini, E vitamini ve antioksidan açısından zengindir. Hem kepeği ortadan kaldırır hem de saç köklerin güçlenmesini sağlar. Saça canlılık verip daha parlak görünmesine neden olur.

Zeytin yapı yağı saç bakım formülü:

Zeytinyağını saç diplerine masaj yaparak sürün. 1 saat saçınızda bekletin. Ardından doğal bir şampuanla yıkayın.

Haftada 1 kez tekrarlayın. 2-3 ay düzenli şekilde devam edin.

KIRIK SAÇ TELLERİ İÇİN BİÇİLMİŞ KAFTAN

Tatlı badem yağı ise kırık saç tellerinin onarılmasına yardımcı olur. Saçların sağlıklı uzamasını sağlar.

Saç diplerinize masaj yaparak tatlı badem yağını güzelce yedirin. Saçlarınızda 1 saat bekletin. Daha sonra şampuan yardımıyla saçlarınızdan arındırın. Haftada 2 kez tekrarlayın.





