Saç dökülmesini tersine çeviriyor: Uzmanı saçların çıkması sağlayan yöntemi paylaştı

Her gün belirli bir miktar saç dökülmesi normal kabul edilir. Gün boyunca doğal olarak yaklaşık 50 ila 100 saç telinin döküldüğü düşünülüyor. Bunların dışında daha ciddi saç dökülmesi sorunu yaşayanlar da var. Saç dökülmesi bazı durumlarda ciddi bir hastalık belirtisi olabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ÖNLEMENİN YOLU VAR

Erkek tipi kellik veya kemoterapiden kaynaklanan bazı saç dökülmeleri önlenemese de bunun olma olasılığını en aza indirmenin yolları vardır. Bir uzmana göre vitamin alımı bu yollardan biridir.

Dr. Manish Mittal, kış aylarında azalan güneş ışığı yüzünden insanların sağlıklarında değişiklikler olduğunu belirterek D vitaminin önemine değindi. Sonbahar ve kış aylarında güneş ışığı, vücudun iyi seviyelerde D vitamini yapması için yeterince güçlü değildir. Kış aylarında D vitamini eksikliği yaşamamak için doktor kontrolünde takviye alınabileceğini vurguladı.

SAÇ DÖKÜLMESİNDE D VİTAMİNİNİN ÖNEMİ

Vücutta D vitamini eksikliği olduğunda, saç köklerindeki keratinositler büyümeyi ve dökülmeyi düzenlemekte zorlanırlar. D vitamini, bir eksiklikten kaynaklanan saç dökülmesi yaşayan insanlara yardımcı olabilir. Dr. Mittal, saç dökülmesini önlemenin en etkili yolunun demir, C vitamini ve biyotin kaynağının yanı sıra D vitamininden geçtiğini söyledi. Bu dörtlü kombinasyonun saçları gürleştirerek uzamasını hızlandıracağını öne sürdü. Dr. Mittal şunları ekledi: "Alternatif olarak, 10 ila 30 dakika güneşe çıkmak, özellikle hava özellikle güzelse, D vitamini almanın iyi bir yoludur."

D VİTAMİNİ ZENGİNİ BESİNLER

Yağlı balıklar – somon, sardalya, ringa balığı ve uskumru gibi

Kırmızı et

Karaciğer

Yumurta sarısı



