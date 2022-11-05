Saç dökülmesini ve beyazlamasını tersine çevirir! Nasıl mı?

Biberiye, kendine has kokusu, iğne benzeri yaprakları, pembe, mavi veya mor renkli güzel çiçekleri olan bir çalıdır. Bu bitki, yüzyıllardır gıda ve ilaç olarak kullanılıyor.

Ancak son zamanlarda, temel olarak uçucu bitki bileşiklerinin yağ şeklinde ekstraksiyonu olan uçucu bir yağ şeklinde popüler hale geldi. Uçucu yağlar, kokusu ve aroması da dahil olmak üzere bitkinin "özünü" yakalamayı amaçlar.

BİBERİYE YAĞININ SAÇA ETKİSİ

Araştırmalara göre biberiye yağı, anti-inflamatuar özelliklere sahiptir. Sinir büyümesini destekler ve kan dolaşımını iyileştirir. Bu özelliklerinin bir sonucu olarak biberiye yağı saç derisindeki kan dolaşımını artırır ve saç köklerinin kan akışını kaybetmesini ve dökülmesini engeller. Biberiye ayrıca kafa derinizdeki sinirleri iyileştiren ve canlandıran Karnosik asit içerir. Saç büyümesini teşvik etmenin yanı sıra, kepek, kuru veya kaşıntılı saç derisi ve erken beyazlama gibi sorunlarla da baş etmek iyidir.

BİBERİYE YAĞI SAÇ İÇİN NASIL KULLANILIR?

DOĞRUDAN SAÇ DERİNİZE UYGULAYIN

4-5 damla biberiye esansiyel yağını bir damlalık yardımıyla saç derinize koyun ve saç derinize nazikçe masaj yapın. Saç derinizdeki kan akışını artırmak ve dolayısıyla saç büyümesini desteklemek için dairesel hareketlerle masaj yapın. Biberiye yağını 5 damladan fazla uygulamayın çünkü fazlası saç derinizin kaşınmasına neden olabilir. Uçucu yağların çok daha az miktarlarda kullanılması gerekiyor.

BAŞKA BİR YAĞ İLE KARIŞTIRIN

Biberiye yağının doğrudan uygulanmasının tüm saç derinizi kaplamaya yetmediğini düşünüyorsanız, hindistancevizi yağı, badem yağı, amla yağı gibi normal yağlarınızla karıştırabilirsiniz. Sadece 4-5 damla biberiye yağı ekleyin. Taşıyıcı yağa dökün, saç derinize masaj yapın, en az bir saat bekletin ve ardından hafif bir şampuanla durulayın.

ŞAMPUANINIZ VEYA SAÇ KREMİNİZ İLE KARIŞTIRIN

Saçını yağlamayı pek sevmeyen biriysen, senin için bir alternatifimiz var. Günlük kullandığınız şampuan veya saç kreminize birkaç damla biberiye yağı ekleyebilir ve bununla saçınızı yıkayabilirsiniz. Bu, saçınızı yağlama sürecinden geçmek zorunda kalmadan biberiye yağının faydalarını sağlayacaktır!



