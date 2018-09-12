Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları başarısız saç nakillerinin onarımı ve düzeltmeleri günümüzde büyük bir başarı ile yapılabilmektedir. Saç ekimi onarımı ile yapılabilen bazı düzeltmeler şu şekilde sıralanabilir:

Çok büyük greftler

Saç çizgisi problemleri

Gerçekçi olmayan kapsamda saç ekimleri

Bombeleme

Parke efekti

İzler

Saç israfı

Saç ekiminde doğal bir görünüm önlemenin dört yolu vardır. Bu durumların her biri cerrahi işlem sonrasında farklı sorunlara neden olur.

Saç çizgisinin çok önde olması: Saç çizgisi olması gerektiği konuma çekilerek restore edilebilir. Yaşla uygun olmayan ergenlik dönemindeki saç çizgisine göre konumlandırılmış saç tasarımıdır. FUE tekniği ile fazla ileri bir pozisyona getirilmiş saç çizgisi geriye çekilebilir. Alınan kafa derisindeki saçın yoğunluğuna göre farklı alanlara dağıtılabilir.

SAÇIN AŞIRI YÜKSEK OLMASI: Greftler saç çizgisi boyunca önünde tek saçlı greftler yerleştirilmelidir. Çok saç içeren saç kökleri alın çizgisi üzerinden birden bire yükselerek anormal bir görünüme yol açabiliyor. Ön saç çizgisi tek saçlı köklerle restore edilerek normal bir görünüme kavuşturulabilir.