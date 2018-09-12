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Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.09.2018 15:38 | Son Güncelleme

Saç ekimi sonrası pişmanlık yaşayan kişilere müjde! Kötü saç ekimi düzeltilebilir diyen uzmanlar saç ekiminden sonra pişman olanların içini rahatlattı. Peki saç ekimi sonuçları memnun kalınmazsa uzmanlar nasıl bir yol izlenir? Kötü saç ekimi problemi nasıl ortadan kaldırılır? İşte saç ekimi sonrası problemlerinden arınmak için yapılan uygulamalar...

Saç ekimi sonrası pişmanlığa son! Kötü saç ekimi nasıl düzeltilir?

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları başarısız saç nakillerinin onarımı ve düzeltmeleri günümüzde büyük bir başarı ile yapılabilmektedir. Saç ekimi onarımı ile yapılabilen bazı düzeltmeler şu şekilde sıralanabilir:

Çok büyük greftler
Saç çizgisi problemleri
Gerçekçi olmayan kapsamda saç ekimleri
Bombeleme
Parke efekti
İzler
Saç israfı

Saç ekiminde doğal bir görünüm önlemenin dört yolu vardır. Bu durumların her biri cerrahi işlem sonrasında farklı sorunlara neden olur.

Saç çizgisinin çok önde olması: Saç çizgisi olması gerektiği konuma çekilerek restore edilebilir. Yaşla uygun olmayan ergenlik dönemindeki saç çizgisine göre konumlandırılmış saç tasarımıdır. FUE tekniği ile fazla ileri bir pozisyona getirilmiş saç çizgisi geriye çekilebilir. Alınan kafa derisindeki saçın yoğunluğuna göre farklı alanlara dağıtılabilir.

SAÇIN AŞIRI YÜKSEK OLMASI: Greftler saç çizgisi boyunca önünde tek saçlı greftler yerleştirilmelidir. Çok saç içeren saç kökleri alın çizgisi üzerinden birden bire yükselerek anormal bir görünüme yol açabiliyor. Ön saç çizgisi tek saçlı köklerle restore edilerek normal bir görünüme kavuşturulabilir.

ÇOK GENİŞ SAÇ ÇİZGİSİ: Normal yetişkin bir erkekte saç çizgisi, ergen saç çizgisinin farklı olarak üst kaş çizgisi arasında yaklaşık bir parmak genişliği olur. Çok geniş olursa saç çizgisi garip ve doğal olmayan bir görünüme neden olur.

ÇARPIK SAÇ ÇİZGİSİ: Hastanın doğal saç yönüne tam olarak uyulması doğal bir görünüme ulaşmak için çok önemlidir. Bazı saç ekim operasyonlarında kafa derisi üzerinde dik ya da farklı açılarda saç ekim işlemi yapılmış olabilir. Doğal görünümlü saç ekim işlemi için saçın geriye doğru yönlenecek şekilde ekilmiş olması çok önemlidir.
Donör alandaki saçın sınırlı olduğu durumlarda saç köklerini düzgün dağıtmak büyük bir önem kazanır. Alınan saçların israf etmemek, alınan her bir greftin tutunmasını sağlamak, kafa derisi üzerinde eşit bir dağılım sağlamak, ileriki yaşlarda dökülme ihtimaline karşı donör bölgede sağlıklı saç kökü bırakmak saç ekiminin başarısını belirleyen faktörler arasındadır.
Saç ekiminde görünür izler genellikle boyun veya ense bölgesinde çok düşük saç çizgisi durumunda da ciddi bir estetik sorun haline döner. Bunun donör bölgedeki saç çizgisinin yukarıya doğru çekilmemesi, alanda yetersiz saç yoğunluğu ya da saç tükenmesi gibi durumların oluşmamasına özen gösterilmelidir. Bu nedenle bu bölgede saç israfına neden olunmaması gerekir.

YAPILABİLECEK DÜZELTMELER

Saç ekiminin neden olduğu sorun ciddi değilse, daha büyük greftlerin önüne mikro greftler yerleştirilerek çözülebilir. Bu şekilde anormal görünen greftler kamufle edilebilir. Yeni çıkan saçlar ile eskiden ekilen saçların doğal görünmesi sağlanır. Saç çizgisi çok düşükse FUE tekniği ile tek tek alınarak geri çekilebilir. Yara izleri de FUE tekniği ile kapatılabilir. İzlerin olduğu bölgelerde ekstra saç ekimi yapılıp izleri kapatacak kadar yoğunluk sağlanarak izler gizlenebilir.

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