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Saç ekiminde PRP uygulaması

ibrahimcevik ibrahimcevik
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kişinin kendi kanının özel bir işlemden geçirilerek trombosit zengini bir serum elde edilmesi ve bu serumun vücuda enjekte edilmesi prensibi ile gerçekleştirilen PRP uygulaması saç ekimi alanında da kullanılmaktadır.

Saç ekiminde PRP uygulaması

PRP serumu içerisinde yer alan doku yenileyici bileşikler, proteinler ve büyüme faktörlerinin faydalarını anlatan Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, uygulama hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı.

PRP'NİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kolajen ve elastin üretimini tetikleyerek cilt dokusunda ve tonunda genel bir iyileşme sağlar.

- Kişinin kendi kanından elde edildiği için yabancı hiçbir madde içermez ve alerjiye neden olmaz.

- Güvenlidir, 1970’li yıllardan bu yana yara iyileştirme özellikleri nedeniyle birçok tıp alanında kullanılmaktadır.

SAÇ EKİMİNDE PRP UYGULAMASI AVANTAJLARI

Saç ekiminde PRP uygulamasının birçok önemli avantajı vardır. Saç ekimi sonrası saç köklerinin kalıcılığının arttırılması, yara iyileşme sürecinin kısa sürede tamamlanması, ekilen saç köklerinin beslenip canlandırılması gibi fonksiyonlara sahip olan uygulama oldukça güvenlidir. Kişinin kendi kanından elde edilen serum herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmamakla birlikte kişi lokal anestezi ya da sedatif etkisi olan kremlerin sürülmesi nedeniyle PRP işlemi sırasında hiçbir ağrı ya da acı hissetmez.

Saç ekiminde PRP uygulaması donör bölgeden alınan ve saçsız bölgeye ekilen greftlerin tutunması, kalıcı olması ve canlılığının devamlılığının sağlanması adına oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkarır. Greftlerin bekletildiği özel solüsyonların içerisinde veya saç köklerine doğrudan verilen PRP serumları sonuçların hızlı bir şekilde görülmesini mümkün kılar.

SAÇ EKİMİNDE PRP UYGULAMASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

- PRP saç ekimi sonuçlarını iyileştiren, güvenilirliği çok yüksek bir medikal uygulamadır.

- PRP yalnızca saç ekimi sırasında uygulanmaz; saç ekimi yaptırmayacak olan ancak saçlarında seyrelme, incelme ve zayıflama başlayan kişilere de PRP tedavisi uygulanabilir.

- PRP uygulaması etkisini yaklaşık 10 – 15 gün sonra gösterir. PRP uygulaması etkisini derinden yüzeye belli eder.

- PRP uygulaması ihtiyaçlar doğrultusunda belirli periyotlarla tekrar edilebilir.

- PRP uygulaması sırasında cilde enjekte edilen serumun içerisine mezoterapi bileşenleri de eklenebilir. Böylece PRP’nin de etkisi arttırılabilir.

Saç Ekimi Medikal Direktörü
İbrahim ÇEVİK

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