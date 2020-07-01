Saç ekiminde PRP uygulaması

PRP serumu içerisinde yer alan doku yenileyici bileşikler, proteinler ve büyüme faktörlerinin faydalarını anlatan Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, uygulama hakkında tüm merak edilenleri yanıtladı.

PRP'NİN FAYDALARI NELERDİR?

- Kolajen ve elastin üretimini tetikleyerek cilt dokusunda ve tonunda genel bir iyileşme sağlar.

- Kişinin kendi kanından elde edildiği için yabancı hiçbir madde içermez ve alerjiye neden olmaz.

- Güvenlidir, 1970’li yıllardan bu yana yara iyileştirme özellikleri nedeniyle birçok tıp alanında kullanılmaktadır.

SAÇ EKİMİNDE PRP UYGULAMASI AVANTAJLARI

Saç ekiminde PRP uygulamasının birçok önemli avantajı vardır. Saç ekimi sonrası saç köklerinin kalıcılığının arttırılması, yara iyileşme sürecinin kısa sürede tamamlanması, ekilen saç köklerinin beslenip canlandırılması gibi fonksiyonlara sahip olan uygulama oldukça güvenlidir. Kişinin kendi kanından elde edilen serum herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmamakla birlikte kişi lokal anestezi ya da sedatif etkisi olan kremlerin sürülmesi nedeniyle PRP işlemi sırasında hiçbir ağrı ya da acı hissetmez.