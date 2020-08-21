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Saç fırçaları tehlike saçıyor! En doğru temizlik için...

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saç fırçalarını her gün düzenli olarak kullanırız. Güne başlarken saçımızın güzel gözükmesine dikkat ederiz. Peki ya saçınızı taradığınız fırçaların temizliği? Temiz olmayan bir şeyi asla kafanıza sürmezsiniz. Kuaförde dahi temizliğe dikkat edersiniz. Fırçaları da bu sebeple düzenli olarak temizlemek gerekir. Çok basit bir yöntemle fırçalarınızın içerisinde biriken kalıntılarından kurtulmanız mümkün.

Saç fırçaları tehlike saçıyor! En doğru temizlik için...

Saç fırçaları, saç derisinde bulunan pek çok şeyi içerisinde biriktirir: Ölü deriler, kepekler... Sonrasında bu fırçaları ne kadar kirli olduğunun farkına varmadan kullanmaya devam ederiz. Oysa fırçaları düzenli temizlemek saç sağlığı için sandığınızdan daha önemli. Peki fırçaları nasıl temizleyeceksiniz? Evde sürekli kullandığınız birkaç malzeme ile oldukça kolay bir temizleme yapmak mümkün. İşte bu yöntem...

SAÇ FIRÇALARINIZ TERTEMİZ OLSUN

Saç fırçalarını yaklaşık 15 günde bir temizlemek gerekir. Çünkü içerisinde bulunan kirler saçınızın iyi gözükmesini engeller. Bunun yanında fırça temizliği saç derinizin sağlığı için de önemli olur. Aşama aşama fırça temizliğini sizin için yazdık:

  • İlk olarak fırçalarda bulunan saçları iyice temizlemelisiniz. Fırçaların üzerinde saç kalmaması önemli bir nokta.

  • Ardından fırçaları içerisine dik bir şekilde koyacağınızı düşünerek geniş bir kova ayarlamalısınız.

  • Ayarladığınız kovanın içerisine yarısından biraz fazla olacak şekilde su doldurun. Doldurduğunuz suyun içerisine evde birçok yerin temizliğinde kullanılan karbonat ve sirkeyi koyacaksınız.

  • 1 yemek kaşığı karbonatı suya ekleyin. Karbonat fırçaların parlamasını sağlar. Karbonatı ekledikten sonra suyu iyice karıştırın. Karbonatın suya karışmasını bekleyin.

  • Ardından suya 1 çay bardağı sirke ekleyin. Bu sirke beyaz sirke ya da elma sirkesi olabilir.

  • Hazırladığınız bu suyun içerisine fırçalarınızı koyun. Fırçaların kıl kısmı suyun içerisinde kalacak şekilde dik bir şekilde yerleştirmelisiniz. Fırçaların kıllı kısmı tamamen suyun içerisinde kalmalı. Eğer suyun miktarı az ise kovaya tekrar su ekleyebilirsiniz.

  • Fırçaları dik bir konumda suyun içerisinde 10-15 dakika kadar bekletin. Daha fazla bekletmek tercihinize kalır ancak gereğinden fazla beklettiğiniz takdirde fırçaların kıl kısımları zarar görebilir.

  • Fırçalarınızı suyun içerisinden çıkardıktan sonra ihtiyacınız olan iki şey var: Kullanmadığınız bir diş fırçası ve herhangi bir şampuan.

  • Fırçanın üzerine kullandığınız saç şampuanından bir miktar dökün. Ortalama bir ya da iki pompa şampuan yeterli olur.

  • Üzerine döktüğünüz şampuanı saç fırçasında diş fırçası yardımıyla her yere yayın. Diş fırçasını biraz ıslatarak fırçanızın her yerini iyice fırçalayın.

  • Fırçaların her birini bu şekilde diş fırçası yardımıyla şampuanladıktan sonra yapmanız gerek tek bir şey kalıyor. O da fırçaları tek tek durulamak.

  • Duruladığınız fırçaları iyice sıkarak içerisinde su kalmamasını sağlamalısınız. Sıktıktan sonra da fırçaları bir süre için yüz üstü bırakarak içerisindeki suyun tamamen çıkmasına özen göstermelisiniz.
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