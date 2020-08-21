Saç fırçaları tehlike saçıyor! En doğru temizlik için...

Saç fırçaları, saç derisinde bulunan pek çok şeyi içerisinde biriktirir: Ölü deriler, kepekler... Sonrasında bu fırçaları ne kadar kirli olduğunun farkına varmadan kullanmaya devam ederiz. Oysa fırçaları düzenli temizlemek saç sağlığı için sandığınızdan daha önemli. Peki fırçaları nasıl temizleyeceksiniz? Evde sürekli kullandığınız birkaç malzeme ile oldukça kolay bir temizleme yapmak mümkün. İşte bu yöntem...

SAÇ FIRÇALARINIZ TERTEMİZ OLSUN

Saç fırçalarını yaklaşık 15 günde bir temizlemek gerekir. Çünkü içerisinde bulunan kirler saçınızın iyi gözükmesini engeller. Bunun yanında fırça temizliği saç derinizin sağlığı için de önemli olur. Aşama aşama fırça temizliğini sizin için yazdık: