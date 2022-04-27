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Saç kaşıntısına ne iyi gelir? Saç kaşıntısına iyi gelen bitkisel çözümler, doğal şampuanlar

27.04.2022 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dipleri kaşıntısı, derideki sorun veya başka bir nedenden kaynaklanan ve sık görülen bir rahatsızlıktır. Herkesin yaşayabileceği saç kaşıntısı genelde pek önemsenmese de tehlikeli hastalıkların habercisi olabilmektedir. Saç kaşıntısına ne iyi gelir diyenler için en etkili doğal çözümleri açıklıyoruz.

Saç kaşıntısına ne iyi gelir? Saç kaşıntısına iyi gelen bitkisel çözümler, doğal şampuanlar

İçindekiler

  • Saç kaşıntısı neden olur?
  • Saç kaşıntısına ne iyi gelir?

Çoğumuzun yaşadığı saç kaşıntısı sorununun nedenleri kepek, deri hastalıkları, saç derisi kuruluğu, sağlıksız beslenme, saç biti, stres, yetersiz saç hijyeni, egzama, mantar enfeksiyonları ve terleme olabilir. Saç kaşıntısına ne iyi gelir sorusunun en doğru cevabını yine mutfağımızda bulduk. İşte 16 yöntem.

Saç kaşıntısı neden olur?

Sık karşılaştığımız bu sorun pek çok kişi tarafından önemsenmeyip göz ardı edilmektedir. Ancak böyle bir can sıkıcı sıkıntıyla karşı karşıya bulunuyorsak öncelikle hemen bir dermatoloğa başvurmamızda fayda var. Çünkü kaşıntının nedeni bu saydıklarımız dışında başka bir sağlık sorunundan kaynaklanıyor olabilir.

Bu yüzden kişi böyle bir kaşıntı yaşadığında bunun nedenini iyi belirlemeli bir uzanmadan yardım almalıdır.

Kaşıntıların pek çok hastalığın habercisi olduğundan bahsetmiştik. Bunların başında kan hastalıkları geliyor. Kan hastalıkları çağımızın en tehlikeli hastalıkları arasında gösterildiği için böyle bir durumda bir uzmandan yardım almanın büyük faydası vardır. Diğer hastalıklar ise mide ve bağırsak hastalıkları ve deri kuruluğudur.

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Saç kaşıntısına ne iyi gelir?

Maden suyu: Saç kaşıntısı deri kuruluğundan ya da bakımsızlıktan kaynaklanıyor ise bunun için saç bakımına özen gösterebilirsiniz. Saç bakımına en iyi gelen şeylerden birisi mineral suyudur. Banyodan sonra saçlarınızı durulayacağınız bir şişe maden suyu içindeki mineraller sayesinde saçınızı besleyecek ve kaşıntının önüne geçecektir. Mineral suyundan sonra saçınızı suyla durulamanıza gerek yoktur.

Kükürtlü sabun: Bunun dışında saçlarınızı ayrıca tuzlu suyla ya da kükürtlü sabun ile yıkayabilirsiniz. Öncelikle saçlarınızın hijyenik temizliğini sağladıktan sonra bu yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bunlarında yarar sağladığı görülmüştür.

Çay ağacı yağı: Güçlü doğal antifungal, antiinflamatuar ve antibakteriyel özellikleri ile çay ağacı yağı, kaşıntılı kafa derisini tedavi etmek için kullanılabilir. Bir bardak bebek şampuanına 10 ila 20 damla çay ağacı yağı ekleyebilir ve kafa derinizin durumunu iyileştirene kadar günlük olarak kullanabilirsiniz.

Limon suyu: Limon suyu antiseptik özelliklerinden dolayı kaşıntılı ve kuru bir kafa derisinin tedavisinde yardımcı olacaktır. Kepekle uğraşırken özellikle yararlıdır. Kafa derisine taze limon suyu iyice uygulayabilirsiniz. Beş dakika bekletin ve sonra saçlarınızı şampuanlayın.

Aloe vera: Aloe vera jel yatıştırıcıdır. Antiinflamatuar, antibakteriyel ve mantar önleyici özellikleri, kafa derinizin sağlıklı ve pulsuz olmasını sağlar. Aloe vera ayrıca nemlendirici ve yumuşatıcı özelliklere sahiptir ve saç dökülmesini engeller saçları yumuşatır.

Hindistancevizi yağı: Antioksidan ve doymuş yağ asitleri ile yüklü olan hindistancevizi yağı nemlendirmek ve yumuşatmak için kafa derisine nüfuz eder; kaşıntı ve iltihaplanmayı azaltır. Hindistancevizi yağı, kafa derisindeki kaşıntının önlenmesine yardımcı olabilecek bazı antibiyotik ve antibakteriyel özellikler de sunar. Yaklaşık 1-2 çorba kaşığı yağı ısıtıp avuç içinizde ovun. Kafa derisi üzerine 5 ila 10 dakika hafifçe masaj yapın. Yıkamadan önce yaklaşık bir saat saçınızda kalmasına özen gösterin.

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Elma sirkesi: Elma sirkesi virüsleri ve mayayı öldüren güçlü bir antiinflamatuar madde olduğu bilinmektedir. Elma sirkesi ve sudan oluşan karışım yumuşak bir pamukla deriye uygulanmalıdır. Kafa derisinin berrak su ile durulanması gerekir. Sonrasında da saç şampuanla yıkanmalıdır.

Karbonat ve su: Karbonatın doğal bir çare olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu tedavi yöntemi için karbonat ve su karışımı yapılmalıdır. Bu karışım kaşıntılı kafa derisine uygulanmalıdır. Kafa derisinde bir süre kalmasına izin verdikten sonra saçlar iyice yıkanmalıdır.

Defne yaprağı: 2 bardak su kaynatın ve 1½ çay kaşığı ezilmiş defne yaprağı ilave edin. Karışımı yarım saat demlemeye bırakın. Sıvıyı süzün ve karışımı kafa derisine masaj yapın. Yarım saat bırakın ve durulayın. Bu çareyi denemeden önce saçlarınızı yıkadığınızdan emin olun.

Zeytinyağı: Yaklaşık 1 çorba kaşığı zeytinyağı küçük bir metal kâsede alın ve biraz ısıtın. Çok sıcak olursa soğumasını bekleyin. Parmak uçlarınızı kullanarak yağı direkt olarak kafa derisine uygulayın ve hafifçe 15 dakika boyunca masaj yapın. Sıcak bir havlu alın ve kafanızın etrafına sarın. 10 dakika sonra havluyu çıkarın ancak ertesi sabaha kadar saçınızı yıkamayın. Kaşıntı azalana kadar haftada en az 2-3 defa yapmaya devam edin.

Susam yağı: Susam yağı çok besleyici, yağlandırıcı ve iyileştirici özelliklere sahiptir. Nemlendirici özelliği nemi kilitler ve kuruluğu önler. Saç bitinden dolayı kaşıntılı kafa derinize sahipseniz susam yağı da saç bitini uzaklaştırmada yardımcı olur. Susam tohumu yağını hafifçe ısıtın. Bu hafif sıcak yağı kafa derisine uygulayın ve yatmadan önce 10 dakika hafifçe masaj yapın. Başınızı sıcak havluyla sarın ve 10 dakika bekletin ve ardından çıkarın. Ertesi sabah şampuanla saçlarınızı ve kafa derinizi iyice yıkayın. Kaşıntıyı önlemek için bu işlemi haftada 2-3 kez yapmaya devam edin.

Soğan suyu: Soğan suyu, saç büyümesine yardımcı olmak için çağlar boyunca kullanılmıştır. Saç köklerini canlandıran uyarıcı maddelerin yanı sıra kafa derisini temizleyen bileşenlere sahip olduğu bilinir. İnce rendelenmiş bir soğanın suyunu sıkın ve doğrudan kafa derisine uygulayın. Kafa derinizdeki suyu bir saat kadar bekletin, sonra da her zamanki gibi şampuanla yıkayın.

Saçlarınız kaşınıyor mu! işte en doğal tedavi yöntemleri

Okaliptüs yağı: Okaliptüs yağının antiseptik ve antifungal özellikleri, herhangi bir kafa derisi enfeksiyonunu önlemeye yardımcı olur. Kurumaya, kepeklenmeye ve kaşıntıya neden olabilecek herhangi bir artık birikimi ve tıkanmış gözenekleri önler. 3-4 çorba kaşığı beyaz sirke, 1 çay kaşığı okaliptüs yağı ve 4-5 bardak suyu karıştırın. Bu çözeltiyi kullanarak, saç derisini tamamen kaplayacak şekilde iyice yıkayın. Saçları hafif şampuan ve su ile durulayın. Düzenli olarak tekrarlayın.

Argan yağı: Kafa derisine argan yağı uygulayın ve hafifçe birkaç dakika masaj yapın. Bir gece bırakın. Sabahları saçlarınızı durulayabilirsiniz. Argan yağı en az haftada bir kez kullanın. Argan yağı besleyici ve nemlendirme özellikleri saç bakımı uzmanları arasında en sevilen ürünü haline getirmiştir.

Papatya suyu: Suyu kaynatın ve papatya çiçeklerini ekleyin, renk değişene kadar karışımın kaynaması için bekleyin. Altını kapatın ve papatya serumunu soğutun. Filtre edin ve bu serumu temiz bir sprey şişesine doldurun ve soğutun. Saç derinizde kaşıntılar oluşursa, derhal saçları rahatlatmak için saç derinize püskürtün.

Muz: Eğer muz yemeyi seviyorsanız, bunun bir de kaşıntılı kafa derisini tedavi etmek için kullanılabileceğini bilmekten mutluluk duyacaksınız. Muzlar, kaşıntılı kafa derinizi tedavi edecektir. Muzdaki besleyici ve nemlendirme özellikleri ayrıca kepek ve iltihaplanmayı azaltacaktır. Sadece iki muzu ezin ve onları bir olgunlaşmış avokado ile karıştırın. Bu karışımı saç derinize uygulayın (ve isterseniz saçınıza). Yarım saat bekletin ve ardından iyice yıkayın

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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı
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