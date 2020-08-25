Saç spreyine bir daha para vermeyeceksiniz! Evde hazırlayacağınız bu doğal tariflerle...

Saç spreyleri bir yandan saçları güzelleştirirken bir yandan da sağlığı tehdit edebiliyor. İçerisindeki kimyasallar çeşitli rahatsızlıklara neden olabiliyor. Fakat evde doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz saç spreyleri vücudunuza zarar vermediği gibi saçlarınızı da güzelleştirecek. Saçlarınızın canlanması, parlaması, hızlı uzaması ya da dökülmelerinin azalması gibi çeşitli amaçlarla kullanabileceğiniz bu spreyler ihtiyacınızı karşılarken hoş kokularıyla da sizi mest edecek. Öyleyse gelin, tariflere geçelim.
EVDE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ SAÇ BAKIM SPREYLERİ
1. Kuru ve Yıpranmış Saçlar İçin: Biberiyeli ve Hindistan Cevizli Saç Spreyi
Kuru ve yıpranmış saçlarınız varsa bu tarif tam size göre. Biberiye saç köklerinin besleyerek saç dökülmelerinin ve kırılmalarının önüne geçer. Hindistan cevizi ise saçları nemlendirir ve yıpranan saçların onarılmasına yardımcı olur. Saçların kabarmasını önler, saçlara canlılık ve parlaklık verir. Böyle mucizevi etkilere sahip iki yağ birleştiğinde ise ortaya muhteşem bir iş çıkıyor.
Malzemeler:
2 bardak saf su
1 bardak Hindistan cevizi yağı
Hindistan cevizi yağı katı bir haldedir. Bu yüzden ilk önce onu eritmelisiniz. Daha sonra erittiğiniz Hindistan cevizi yağına biberiyeyi ve suyu ekleyerek sprey şişeye alın. Şişenin içinde malzemeler birbiriyle iyice karışıncaya kadar çalkalayın. Spreyiniz kullanıma hazır.
2. Saç Şekillendirmek İçin: Limonlu ve Lavantalı Saç Spreyi
Limonun eskiden beri saç şekillendirmede kullanıldığı bilinir. Limon saçları şekillendirmesinin yanı sıra saçları besler ve kepek oluşumunu engeller. Lavanta yağı ise saç kırılmalarını önler. Saçları besleyerek parlak bir görünüme kavuşturur.
Malzemeler:
1 limon ya da yarım portakal (Kuru saçlar için portakal kullanmalıdır.)
5-6 damla lavanta yağı
Öncelikle tercihinize göre portakalı ya da limonu dilimleyin. Tencereye koyduğunuz iki bardak suyun üzerine dilimlediğiniz limonu ya da portakalı ekleyin. Bir süre kaynadıktan ve su özleştikten sonra ocaktan alın. Suyu süzerek içine lavanta yağını ekleyin. Spreyinizi buzdolabında saklayın.
3. Hacimli Saçlar İçin: Deniz Tuzu Spreyi
Deniz tuzu saça hacim verir. Denizden sonra saçlardaki plaj dalgalarının da sebebi, deniz tuzu. Saçtaki yağ birikimini azaltır ve kan dolaşımını hızlandırır. Aloe vera ve Hindistan cevizi yağı saçı besler ve nem dengesini korur.
Malzemeler:
1 yemek kaşığı deniz tuzu
1 yemek kaşığı İngiliz tuzu
1 yemek kaşığı aloe vera jeli
1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı
4-5 damla esansiyel yağ (isteğe bağlı)
Sıcak suyun içine malzemeleri ekleyerek hepsi eriyene kadar iyice karıştırın.
Bu tarifleri 2 haftada bir yenilemeye özen gösterin.
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