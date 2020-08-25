Saç spreyine bir daha para vermeyeceksiniz! Evde hazırlayacağınız bu doğal tariflerle...

Saç spreyleri bir yandan saçları güzelleştirirken bir yandan da sağlığı tehdit edebiliyor. İçerisindeki kimyasallar çeşitli rahatsızlıklara neden olabiliyor. Fakat evde doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz saç spreyleri vücudunuza zarar vermediği gibi saçlarınızı da güzelleştirecek. Saçlarınızın canlanması, parlaması, hızlı uzaması ya da dökülmelerinin azalması gibi çeşitli amaçlarla kullanabileceğiniz bu spreyler ihtiyacınızı karşılarken hoş kokularıyla da sizi mest edecek. Öyleyse gelin, tariflere geçelim.

EVDE HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ SAÇ BAKIM SPREYLERİ

1. Kuru ve Yıpranmış Saçlar İçin: Biberiyeli ve Hindistan Cevizli Saç Spreyi

Kuru ve yıpranmış saçlarınız varsa bu tarif tam size göre. Biberiye saç köklerinin besleyerek saç dökülmelerinin ve kırılmalarının önüne geçer. Hindistan cevizi ise saçları nemlendirir ve yıpranan saçların onarılmasına yardımcı olur. Saçların kabarmasını önler, saçlara canlılık ve parlaklık verir. Böyle mucizevi etkilere sahip iki yağ birleştiğinde ise ortaya muhteşem bir iş çıkıyor.