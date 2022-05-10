Saç toniği faydaları nelerdir? Yağlı saça…

Saçlar kişinin bakımlı görünmesini sağlıyor. Makyaj yapılmasa bile saçların sağlıklı ve parlak görünmesi daha güzel bir görünüm kazandırıyor. Saç bakımı için bir sürü ürün kullanılıyor. Bu ürünlerin çoğunun içerisinde bulunan kimyasallar nedeniyle saçı başta güzelleştirse de uzun zamanda daha kötü etkilere neden oluyor. Oysa saç toniği ile saçlarınızda istediğiniz görünümü elde edebilirsiniz.

SAÇ TONİĞİ NASIL KULLANILIR

Saç bakımı için saçların ilk olarak duş aşamasını düzenlemek gerekiyor. Saç yıkama süreci saçların görünüşünü oldukça etkiliyor. Saçı her gün yıkamamak gerekiyor. Saçınız sık yağlanıyorsa, yıpranmış görünüyorsa, saçlarınızın tam olarak temizlenmediğini düşünüyorsanız duş sırasında saç toniği kullanabilirsiniz. Saç toniğinizi saç diplerine sıkıp masaj yaparak yediriniz. Böylece kan dolaşımınız hızlanır, saç kökleriniz oksijenle buluşur ve tonik saç derisi tarafından emilir. Kullandığınız saç toniğinin türüne göre uyguladıktan sonra durulama yapabilirsiniz.

SAÇ TONİĞİ NE İŞE YARAR?