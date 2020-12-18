Saç uzmanı altın değerinde önerilerini paylaştı! İşte evde saç boyamanın püf noktaları

İnsanların görünüşleriyle oynamalarına ve sadece evde saçlarını boyarken iyi bir deneyim yaşamalarına yardımcı olacak bazı ipuçları topladık. EV SAÇ BOYASI SETİ ALIN Temel bir saç boyası kiti şunları içerir: Renkli fırça

Lateks içermeyen tek kullanımlık eldivenler

İnce bir saç tarağı

Cildi korumak için nemlendirici krem Renklendirici maddeyi karıştırmak ve saklamak için metal ekipman kullanmayın, yalnızca plastik kullanın. Metal kaseler veya metal klipsler boyayı oksitleyebilir ve renk hiç görünmeyebilir. Ayrıca, metal ekipman kullanılması tehlikeli kimyasal reaksiyonlara neden olabilir. Cildinizde çıkarması zor lekelerden kaçınmak için daima eldiven giyin. SAÇ BOYASI ALIRKEN KUTUDAKİ MODELE GÜVENMEYİN Elbette kutudaki model güzel görünüyor, ancak bu sadece dikkatinizi markaya çevirmek için bir resim. Gerçek arkadaşınız, kutunun arka yüzündeki veya altındaki renk şemasıdır. Ayrıca, her rengin ana ton ve birleşik tondan oluşan kendi kodu olduğu için kutudaki sayı yararlıdır. İlk sayı 1-12 arasında değişir, 1 en koyu siyah ve 12 en açık sarışındır. İkinci sayı renk tonu anlamına gelir. Örneğin:

3 Altın 4 Bakır 6 Kırmızı Eğer bir tondan daha fazla bir değişim istemiyorsanız oksidanınızın 10 vol'dan daha fazla olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğer 2 tonluk bir değişim istiyorsanız 20 vol kullanabilirsiniz. Boya kutunuzdaki kullanım prospektüsünde gereken bütün detayları bulabilirsiniz. Eğer kutu boyanızda çıkan oksidan istediğiniz orandan daha farklıysa farklı bir oksidan satın almanızı öneririz. 2 KUTU SAÇ BOYASI ALIN Saçınız orta uzunlukta veya daha uzunsa en az 2 kutu saç boyasına ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, başa çıkmanız gereken kökleriniz varsa, daha iyi kapsama ve daha sonra eşit bir renge sahip olmak için daha fazla boyaya ihtiyacınız olacaktır. SAÇINIZI BOYAMADAN 48 SAAT ÖNCE ALERJİ TESTİ YAPIN Sağlığınıza herhangi bir yansımadan kaçınmak için, herhangi bir renk boyasını kullanmadan önce daima bir yama testi yapmalısınız. Bu önemli kuralı göz ardı etmek, ciddi sonuçlara yol açabilir. Sağlığınıza herhangi bir yansımadan kaçınmak için, herhangi bir renk boyasını kullanmadan önce daima bir yama testi yapmalısınız. Bu önemli kuralı göz ardı etmek, ciddi sonuçlara yol açabilir.