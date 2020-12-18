KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Saç uzmanı altın değerinde önerilerini paylaştı! İşte evde saç boyamanın püf noktaları

Saç uzmanı altın değerinde önerilerini paylaştı! İşte evde saç boyamanın püf noktaları

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saç rengi bizim kimliğimiz ve onu değiştirdiğimizde farklı bir insan olabiliriz. Bazı insanlar görünüşlerini kökten değiştirmekten ve güzel bir kuş gibi hissetmek için en alışılmadık ve maceracı renkleri denemekten korkmazlar. Bazen evimizden çıkmadan deneyler yapmak isteriz ve bizim için hiçbir şey imkansız görünmez.

Saç uzmanı altın değerinde önerilerini paylaştı! İşte evde saç boyamanın püf noktaları

İnsanların görünüşleriyle oynamalarına ve sadece evde saçlarını boyarken iyi bir deneyim yaşamalarına yardımcı olacak bazı ipuçları topladık.

EV SAÇ BOYASI SETİ ALIN

Temel bir saç boyası kiti şunları içerir:

Renkli fırça
Lateks içermeyen tek kullanımlık eldivenler
İnce bir saç tarağı
Cildi korumak için nemlendirici krem

Renklendirici maddeyi karıştırmak ve saklamak için metal ekipman kullanmayın, yalnızca plastik kullanın. Metal kaseler veya metal klipsler boyayı oksitleyebilir ve renk hiç görünmeyebilir. Ayrıca, metal ekipman kullanılması tehlikeli kimyasal reaksiyonlara neden olabilir.

Cildinizde çıkarması zor lekelerden kaçınmak için daima eldiven giyin.

SAÇ BOYASI ALIRKEN KUTUDAKİ MODELE GÜVENMEYİN

Elbette kutudaki model güzel görünüyor, ancak bu sadece dikkatinizi markaya çevirmek için bir resim. Gerçek arkadaşınız, kutunun arka yüzündeki veya altındaki renk şemasıdır. Ayrıca, her rengin ana ton ve birleşik tondan oluşan kendi kodu olduğu için kutudaki sayı yararlıdır. İlk sayı 1-12 arasında değişir, 1 en koyu siyah ve 12 en açık sarışındır. İkinci sayı renk tonu anlamına gelir. Örneğin:

3 Altın

4 Bakır

6 Kırmızı

Eğer bir tondan daha fazla bir değişim istemiyorsanız oksidanınızın 10 vol'dan daha fazla olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğer 2 tonluk bir değişim istiyorsanız 20 vol kullanabilirsiniz. Boya kutunuzdaki kullanım prospektüsünde gereken bütün detayları bulabilirsiniz. Eğer kutu boyanızda çıkan oksidan istediğiniz orandan daha farklıysa farklı bir oksidan satın almanızı öneririz.

2 KUTU SAÇ BOYASI ALIN

Saçınız orta uzunlukta veya daha uzunsa en az 2 kutu saç boyasına ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, başa çıkmanız gereken kökleriniz varsa, daha iyi kapsama ve daha sonra eşit bir renge sahip olmak için daha fazla boyaya ihtiyacınız olacaktır.

SAÇINIZI BOYAMADAN 48 SAAT ÖNCE ALERJİ TESTİ YAPIN

Sağlığınıza herhangi bir yansımadan kaçınmak için, herhangi bir renk boyasını kullanmadan önce daima bir yama testi yapmalısınız. Bu önemli kuralı göz ardı etmek, ciddi sonuçlara yol açabilir.

Sağlığınıza herhangi bir yansımadan kaçınmak için, herhangi bir renk boyasını kullanmadan önce daima bir yama testi yapmalısınız. Bu önemli kuralı göz ardı etmek, ciddi sonuçlara yol açabilir.

SAÇINIZIN TONUNU İYİ TANIYIN

3 ton ve daha fazla renk değişimleri saç boyarken oldukça radikal durumlardır. Eğer bu şekilde bir değişim istiyorsanız beklenmedik sonuçlar yaşamamak adına çok dikkatli olmalısınız.

BOYAMADAN ÖNCE MEVCUT SAÇ RENGİNİZİ DEĞERLENDİRİN

Eğer saçlarınızın alt kısmı açıldıysa önce saç diplerinizi sonra boyalı yerleri boyamalısınız. Unutmayın saçınızın açık renkli olan yerleri boyayı daha kısa sürede içine çekecektir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı Taksinin üzerinden geçtiği yavru köpeğin çığlıkları yürek sızlattı
1 haftada boyunuz uzuyor! Sizi gören şaşkına dönecek! 1 haftada boyunuz uzuyor! Sizi gören şaşkına dönecek!
Aman dikkat! Bu pozisyonlar penis kırıyorAman dikkat! Bu pozisyonlar penis kırıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı
Mucize Doktor'da sürpriz ayrılık! Veda notu paylaştı
MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!
MasterChef'ten Survivor'a bir isim daha!
Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama...
Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama...
O sorunu anında kesiyor! Bu karışımı yapın ve...
O sorunu anında kesiyor! Bu karışımı yapın ve...
Kuralı var! İddialı kıyafet seçerken dikkat
Kuralı var! İddialı kıyafet seçerken dikkat
Bugün burçları neler bekliyor?
Bugün burçları neler bekliyor?
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş
Saçınızın dökülmesine neden olan alışkanlıklar! Bu bile zarar veriyormuş
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
Rekor onlarda! O ülke kadınları bunu yaparak...
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
1 haftada boy uzatmanın kolay yolu! Sizi gören şaşkına dönecek
1 haftada boyunuz uzuyor! Sizi gören şaşkına dönecek!
Argan yağının saça faydaları nedir? Argan yağı nasıl kullanılır?
Argan yağının saça faydaları
Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama hala mutlu değil
Ölümle dans! Beli kopma noktasına geldi ama...
Sizi moda gurusu yapacak 8 basit stil kuralı! İddialı kıyafet seçerken...
Kuralı var! İddialı kıyafet seçerken dikkat
Lapa lapa dökülen kepeğe son! Kimyasal kullanmadan sirke ve limon suyu ile...
Bu görüntü çoğu kişinin derdi!
Cilt parlatan zerdeçal maskesi
Cilt parlatan zerdeçal maskesi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.