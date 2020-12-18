Saç uzmanı altın değerinde önerilerini paylaştı! İşte evde saç boyamanın püf noktaları

İnsanların görünüşleriyle oynamalarına ve sadece evde saçlarını boyarken iyi bir deneyim yaşamalarına yardımcı olacak bazı ipuçları topladık.
Temel bir saç boyası kiti şunları içerir:
Renkli fırça
Lateks içermeyen tek kullanımlık eldivenler
İnce bir saç tarağı
Cildi korumak için nemlendirici krem
Renklendirici maddeyi karıştırmak ve saklamak için metal ekipman kullanmayın, yalnızca plastik kullanın. Metal kaseler veya metal klipsler boyayı oksitleyebilir ve renk hiç görünmeyebilir. Ayrıca, metal ekipman kullanılması tehlikeli kimyasal reaksiyonlara neden olabilir.
Cildinizde çıkarması zor lekelerden kaçınmak için daima eldiven giyin.
Elbette kutudaki model güzel görünüyor, ancak bu sadece dikkatinizi markaya çevirmek için bir resim. Gerçek arkadaşınız, kutunun arka yüzündeki veya altındaki renk şemasıdır. Ayrıca, her rengin ana ton ve birleşik tondan oluşan kendi kodu olduğu için kutudaki sayı yararlıdır. İlk sayı 1-12 arasında değişir, 1 en koyu siyah ve 12 en açık sarışındır. İkinci sayı renk tonu anlamına gelir. Örneğin:
3 Altın
4 Bakır
6 Kırmızı
Eğer bir tondan daha fazla bir değişim istemiyorsanız oksidanınızın 10 vol'dan daha fazla olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğer 2 tonluk bir değişim istiyorsanız 20 vol kullanabilirsiniz. Boya kutunuzdaki kullanım prospektüsünde gereken bütün detayları bulabilirsiniz. Eğer kutu boyanızda çıkan oksidan istediğiniz orandan daha farklıysa farklı bir oksidan satın almanızı öneririz.
Saçınız orta uzunlukta veya daha uzunsa en az 2 kutu saç boyasına ihtiyacınız olacaktır. Ayrıca, başa çıkmanız gereken kökleriniz varsa, daha iyi kapsama ve daha sonra eşit bir renge sahip olmak için daha fazla boyaya ihtiyacınız olacaktır.
Sağlığınıza herhangi bir yansımadan kaçınmak için, herhangi bir renk boyasını kullanmadan önce daima bir yama testi yapmalısınız. Bu önemli kuralı göz ardı etmek, ciddi sonuçlara yol açabilir.
Sağlığınıza herhangi bir yansımadan kaçınmak için, herhangi bir renk boyasını kullanmadan önce daima bir yama testi yapmalısınız. Bu önemli kuralı göz ardı etmek, ciddi sonuçlara yol açabilir.
3 ton ve daha fazla renk değişimleri saç boyarken oldukça radikal durumlardır. Eğer bu şekilde bir değişim istiyorsanız beklenmedik sonuçlar yaşamamak adına çok dikkatli olmalısınız.
Eğer saçlarınızın alt kısmı açıldıysa önce saç diplerinizi sonra boyalı yerleri boyamalısınız. Unutmayın saçınızın açık renkli olan yerleri boyayı daha kısa sürede içine çekecektir.
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